¿Qué necesita Santos Laguna para entrar a Liguilla?

Pese al mal comienzo de Santos Laguna, están a pocos puntos de meterse a la zona de clasificación del Apertura 2026.

Se viene la Jornada 11 de la Liga MX en el Apertura 2026 y para sorpresa de muchos,Santos Laguna que empezó con muy malos resultados y sin victorias aún tendría la posibilidad de clasificar a la Liguilla del torneo, pese a estar en el lugar 16 de la tabla general, puesto que las cosas se han dado para que el equipo de Aleco Irarragorri pueda levantarse.

Publicidad

La escuadra de Torreón comenzó el torneo sin poder ganar ningún partido en las primeras siete fechas y en cinco partidos consecutivos no haber sumado ningún punto. Perdió 3-2 ante Rayados; 1-0 ante Atlas; 3-0 ante América, 1-0 frente a Chivas y 3-2 ante el Puebla. De ahí sumaron su primer punto al empatar 0-0 con Tigres y vino la última derrota ante Cruz Azul 1-0.

Desde la Jornada 8 en adelante, el cuadro de los Guerreros comenzó a sumar de a tres puntos venciendo a Juárez, Toluca y Pachuca. De esta manera, se ubican en el puesto 16 de la tabla con 10 unidades. Lo curioso de esto, es que el cambio del equipo vino después de que fuera duramente criticado en el Senado tras el tema del Ascenso y Descenso.

¿Qué necesita Santos para llegar a Liguilla?

Aún faltan siete partidos y el equipo lagunero ya ha pasado por los rivales más complicados y faltan 21 puntos por disputarse. Para poder entrar a la zona de clasificación tendría que vencer a Atlético de San Luis en la siguiente fecha y a Querétaro en la Jornada 12. Esto, evitando que Cruz Azul, Xolos, Puebla, Rayados, Pachuca, Pumas, San Luis, Atlante y Tigres puedan sumar más de tres puntos.

Publicidad

Hasta el momento La Máquina y Tijuana que están en el lugar 7 y 8 de la tabla tienen 16 y 14 puntos, respectivamente. Por su parte, a Santos le restan duelos ante Atlético de San Luis, Querétaro, Pumas, Xolos, Necaxa, Atlante y León donde podría conseguir en esos partidos directos puntos vitales para poder llegar a la Liguilla.

En síntesis