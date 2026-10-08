Puebla vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la Liga MX

Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Cuauhtemoc, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Puebla es local ante León este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc por la 11ª jornada de la Liga MX.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

La actualidad de ambos equipos

Puebla viene de perder 0-1 como visitante ante Tigres. Puebla ocupa el puesto 9 con 14 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Atlante.

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León ganó 2-1 como local ante FC Juárez en la fecha anterior. La Fiera está 5° en la tabla con 17 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Querétaro.

El historial entre Puebla y León

Puebla y León se enfrentaron 37 veces en los últimos años: 13 triunfos de Puebla, 16 de León y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Puebla vs. León 0-1 Liga MX 09/11/2025 León vs. Puebla 1-2 Liga MX 12/04/2025 León vs. Puebla 1-0 Liga MX 17/07/2024 Puebla vs. León 2-2 Liga MX 17/03/2024 León vs. Puebla 2-1 Liga MX 04/11/2023 Puebla vs. León 5-4 Liga MX 15/02/2023 León vs. Puebla 2-0 Liga MX 16/07/2022 Puebla vs. León 1-1 Liga MX 16/04/2022 León vs. Puebla 0-1 Liga MX 29/11/2021 León vs. Puebla 2-0 Liga MX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Tigres vs. Toluca — viernes 9 de octubre, 21:00 hs

Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs

Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.

se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Puebla suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. León suma 17 puntos en el torneo.