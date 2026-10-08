Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Puebla vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la Liga MX

Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Cuauhtemoc, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Puebla vs. Leon, Liga MX
Puebla vs. Leon, Liga MX

Puebla es local ante León este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc por la 11ª jornada de la Liga MX.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México: 19:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: ESPN, Disney+ Premium
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

La actualidad de ambos equipos

Puebla viene de perder 0-1 como visitante ante Tigres. Puebla ocupa el puesto 9 con 14 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Atlante.

León ganó 2-1 como local ante FC Juárez en la fecha anterior. La Fiera está 5° en la tabla con 17 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Querétaro.

El historial entre Puebla y León

Puebla y León se enfrentaron 37 veces en los últimos años: 13 triunfos de Puebla, 16 de León y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Puebla vs. León0-1Liga MX
09/11/2025León vs. Puebla1-2Liga MX
12/04/2025León vs. Puebla1-0Liga MX
17/07/2024Puebla vs. León2-2Liga MX
17/03/2024León vs. Puebla2-1Liga MX
04/11/2023Puebla vs. León5-4Liga MX
15/02/2023León vs. Puebla2-0Liga MX
16/07/2022Puebla vs. León1-1Liga MX
16/04/2022León vs. Puebla0-1Liga MX
29/11/2021León vs. Puebla2-0Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Tigres vs. Toluca — viernes 9 de octubre, 21:00 hs
  • Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
  • Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

  • Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Puebla suma 14 puntos en el torneo.
  • León suma 17 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones