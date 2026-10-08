Puebla vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la Liga MX

Puebla es local ante León este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc por la 11ª jornada de la Liga MX.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN, Disney+ Premium
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
La actualidad de ambos equipos
Puebla viene de perder 0-1 como visitante ante Tigres. Puebla ocupa el puesto 9 con 14 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Atlante.
León ganó 2-1 como local ante FC Juárez en la fecha anterior. La Fiera está 5° en la tabla con 17 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Querétaro.
El historial entre Puebla y León
Puebla y León se enfrentaron 37 veces en los últimos años: 13 triunfos de Puebla, 16 de León y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Puebla vs. León
|0-1
|Liga MX
|09/11/2025
|León vs. Puebla
|1-2
|Liga MX
|12/04/2025
|León vs. Puebla
|1-0
|Liga MX
|17/07/2024
|Puebla vs. León
|2-2
|Liga MX
|17/03/2024
|León vs. Puebla
|2-1
|Liga MX
|04/11/2023
|Puebla vs. León
|5-4
|Liga MX
|15/02/2023
|León vs. Puebla
|2-0
|Liga MX
|16/07/2022
|Puebla vs. León
|1-1
|Liga MX
|16/04/2022
|León vs. Puebla
|0-1
|Liga MX
|29/11/2021
|León vs. Puebla
|2-0
|Liga MX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Tigres vs. Toluca — viernes 9 de octubre, 21:00 hs
- Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
- Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
En síntesis
- Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Puebla suma 14 puntos en el torneo.
- León suma 17 puntos en el torneo.