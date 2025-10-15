La jornada de selecciones nacionales ha quedado atrás tras el último par de amistosos, y es hora de volver a ponerse en sintonía Liga MX. Desde este viernes, regresa el campeonato de Primera División del futbol mexicano, con un fin de semana espectacular con propuestas muy atractivas para no desprenderse del televisor.

Publicidad

Publicidad

Dentro de lo que es la agenda de la fecha que avecina, se destaca como plato fuerte el enfrentamiento entre Cruz Azul y Club América, que se verán las caras en Ciudad Universitaria en un duelo de animadores del certamen. ‘La Máquina’ y las ‘Águilas’ disputarán una llamada “final anticipada” entre candidatos al título de este semestre.

El Clásico Joven pondrá mano a mano al cuarto de la actual tabla de posiciones del Torneo Apertura, contra el segundo y escolta. Si Cruz Azul gana, puede igualar a Toluca en la cima del campeonato, mientras que si el América se impone, quedaría como líder en soledad. Bajo estas circunstancias, el juego toma una relevancia doble.

ver también Érick Sánchez, volante del América, reta al Toluca a una revancha: “Un rival así…”

En la antesala del juego de la jornada 13, Israel Reyes, referente y voz de mando del elenco azulcrema, palpitó el choque ante el conjunto celeste y le envió un recadito a las autoridades del torneo, realizando una crítica a la composición del calendario del Apertura, sin tomar en cuenta los compromisos de los jugadores citados a Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

“Les encanta poner partidos difíciles después de fecha FIFA, ¿no? Increíble, ja“, bromeó el futbolista del América al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, a modo de risas pero con parte de seriedad. Reyes consideró que podrían haber puesto un juego más ‘leve’ luego de la alta exigencia que requieren los partidos de selecciones, y no ante un rival tan duro y de visita.

Israel Reyes, de los buenos valores del América [Foto: Getty]

Más allá de ese dardito a la Liga MX, Israel Reyes se mostró ilusionado con poder dar el golpe en la casa de Cruz Azul y llevarse un resultado que les permita observar a todos los equipos desde arriba. “Obviamente es una motivación, con buen sabor de boca venimos con los compañeros del América para afrontar este partido”, destacó el jugador azulcrema, que ya se puso a las órdenes de André Jardine pensando en el compromiso del fin de semana.

Publicidad

Publicidad

El partido Cruz Azul vs. América se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre, desde el Estadio Olímpico Olímpico Universitario, a partir de las 21.05 horas del Centro de México, por la continuidad de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El ‘Clásico Joven’ será transmitido en vivo y en directo en todo el país por las pantallas de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.