Tan pronto como los equipos regresan del parón de selecciones, el Torneo Apertura 2025 nos tiene preparado un plato fuerte para la reanudación de la fase regular del campeonato: en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul y América reeditarán un nuevo cruce de la histórica rivalidad y se enfrentarán en la continuidad de la jornada 13.

En este espectacular juego que se aproxima, no sólo se pondrá en juego el honor en el Clásico Joven, sino también puntos claves en la pelea por los primeros puestos: ‘La Máquina’ marcha cuarta y las ‘Águilas’ están segundas en la tabla de posiciones del certamen, con 25 y 27 unidades respectivamente, por lo que se trata de un duelo directo.

En las horas previas al pitazo inicial del cruce entre Cruz Azul y América, la Inteligencia Artificial arrojó su propio pronóstico de lo que pueda ser el encuentro de este sábado, incluyendo un probable resultado, posibles goleadores y hasta una hipotética cronología de los acontecimientos, tomando la mayor cantidad de factores posibles.

Cruz Azul recibe al América en el partido de la fecha [Foto: Getty]

La Inteligencia Artificial predijo cómo saldrá el Clásico Joven:

En base a las estimaciones de la tecnología, el resultado más probable para el cotejo de esta 13° jornada es un triunfo de Cruz Azul por 2-1 sobre el América. Según los cálculos realizados por la IA guiándose por más de veinte aristas de análisis, ese es el marcador que se ajusta al enfrentamiento de este sábado por la noche en Ciudad de México.

De acuerdo al modelo simulado por la Inteligencia Artificial, José Paradela y Carlos Rotondi serían los goleadores del equipo de Nicolás Larcamón en el Olímpico Universitario, mientras que por el lado del conjunto que comanda André Jardine, el anotador del único gol de la visita sería Allan Saint-Maximin, pese a que viene de recuperarse de una lesión.

El análisis de la IA señala que Cruz Azul comenzaría ganando el juego desde los 34 minutos, cuando tras una jugada colectiva por banda derecha, Paradela recibiría en el borde del área y definiría cruzado para el 1-0. Posteriormente, América pondría tablas en el marcador a los 61 minutos, cuando Brian Rodríguez rompería la defensa celeste con un pase filtrado, dejando a Saint-Maximin mano a mano y definiendo el francés con calma al ángulo para el 1-1. Sobre el cierre, a los 78 minutos de juego, Carlos Rotondi protagonizaría una escalada individual por izquierda, y tras gambetear y quitarse una marca, anotaría con derecha contra el poste de Malagón para el 2-1 final.

El historial del Clásico Joven entre Cruz Azul y América:

A lo largo de la historia, ‘La Máquina’ y las ‘Águilas’ se han visto las caras en 70 oportunidades en total, con un saldo favorable al América por once juegos de distancia: el conjunto azulcrema se impuso en 29 ocasiones, mientras que el elenco celeste se llevó la victoria 18 veces, y empataron entre sí en las 23 restantes. ¿Podrá Cruz Azul reducir la diferencia este fin de semana?