Es de no creer todo lo que ha sucedido en la antesala del Clásico Joven de este sábado por la noche. Sobre la hora, en lugar de salir a la luz noticias de figuras que sí jueguen, han surgido confirmaciones de estrellas que no serán titulares en el cruce entre Cruz Azul y el Club América. Será un espectáculo en el que podrá ocurrir cualquier cosa, realmente.

Así como en el dueño de casa se supo que Kevin Mier será suplente, cuando habitualmente es el portero indiscutido de ‘La Máquina’, la visita dio a conocer varias sorpresas en su once inicial, en los instantes previos al comienzo del encuentro de esta jornada 13. André Jardine planteará novedades en la formación de las ‘Águilas’ para este juego.

En el caso del América, se hizo oficial que Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas no iniciarán dentro del equipo titular del conjunto azulcrema. El francés, el español y el estadounidense comenzarán el compromiso en el banco de suplentes, generando un clima de incertidumbre en torno de los posibles acontecimientos del partido.

Fidalgo y Saint-Maximin, dos de los ausentes del once azulcrema.

Lógicamente, por la dimensión y relevancia del cotejo de esta noche, no se trata de una cuestión futbolística, técnica ni táctica: los tres futbolistas presentan molestias físicas y no están en condiciones de disputar 90 minutos a alta intensidad, como lo amerita un Clásico Joven. Por ese motivo, no serán arriesgados a volver a lesionarse.

Con las ausencias de Saint-Maximin, Fidalgo y Zendejas, la alineación titular confirmada de América para enfrentar a Cruz Azul en el Clásico Joven será con Luis Ángel Malagón; Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez; Israel Reyes, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila.

El partido Cruz Azul vs. América se llevará a cabo HOY sábado 18 de octubre, con sede en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 21.00 horas CDMX, por el Clásico Joven de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. El encuentro que cerrará la agenda futbolera de Liga MX de hoy se podrá seguir por las pantallas de TUDN y Canal 5, y por medio de la plataforma ViX Premium.

