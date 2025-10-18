Es tendencia:
¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?

'La Máquina' sorprendió con la suplencia del portero colombiano para un partido altamente determinante.

Por Martín Zajic

Kevin Mier, a la banca en el 'clásico' ante América.
© Getty ImagesKevin Mier, a la banca en el 'clásico' ante América.

La última propuesta futbolera de este sábado será, precisamente, el ‘plato fuerte’ del día: Cruz Azul recibirá en Ciudad de México al Club América, en un partido donde ‘La Máquina’ y las ‘Águilas’ se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Joven. Dos de los gigantes del futbol mexicano, cara a cara en un juego para alquilar balcones.

Publicidad

Tan sólo faltan minutos para poder vivir una verdadera fiesta en el Estadio Olímpico Universitario. Y para ponerle más condimentos al duelo que se avecina, surgió una sorpresiva noticia de última hora: Kevin Mier no será titular en el conjunto celeste, defendiendo la portería cementera. El colombiano aparecerá en la banca de suplentes.

El habitual dueño del arco de ‘La Máquina’ saldrá del equipo justo para, quizás, el compromiso más importante de la temporada. ¿El motivo? Según reveló Alejandro Orvañanos para Claro Sports, el arquero fue “borrado” por Nicolás Larcamón, luego de que no estuviese al tope de su rendimiento en las últimas actuaciones con Cruz Azul.

