El Club América, que muchos señalaban como en crisis tras perder dos finales consecutivas con Toluca, comenzó el Torneo Apertura 2025 con buen pie. Hasta el fin de semana pasado, Las Águilas se mantenían invictas, mostrando un equipo sólido y competitivo.

Sin embargo, el sábado pasado sufrieron una dura caída por 2-1 ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional. El conjunto de André Jardine no tuvo su mejor actuación y su rival, que llegaba atravesando un momento irregular, aprovechó al máximo las oportunidades que se le presentaron.

Está claro que América ya no es el mismo equipo que logró el tricampeonato, pero sigue siendo protagonista en la parte alta de la tabla. No obstante, otros clubes mexicanos atraviesan un gran momento y comienzan a disputar la cima, generando una competencia más reñida en la Liga MX.

El periodista José Ramón Fernández, reconocido por sus críticas al América y también seguidor de Pumas, compartió su opinión sobre el Clásico Nacional y encendió la polémica al señalar que existen equipos actualmente por encima de Las Águilas.

Las palabras de José Ramón Fernández

“Las Chivas, jugando un partido serio, defendiéndose bien y marcando dos goles en momentos oportunos, se llevan el clásico. Fue mejor Chivas y recuperó algo de credibilidad”, comentó Fernández, destacando el nivel del Rebaño Sagrado.

Además, el periodista afirmó que hay dos clubes que hoy por hoy superan al América: “El América no es invencible. Hoy por hoy, Monterrey y Cruz Azul son mejores que Las Águilas”, cerró. Justamente los regios y La Máquina, están arriba en la tabla de posiciones.

