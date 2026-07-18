¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Pachuca por el Apertura 2026

Pumas y Pachuca se enfrentan en la primera jornada de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Pumas y Pachuca se ven las caras este sábado 18 de julio en lo que será el debut para ambos equipos en el Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en CU y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

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Pumas es el actual subcampeón de la Liga MX, pero ha habido cambios profundos en El Pedregal. Efraín Juárez ya no es el entrenador auriazul y lo reemplazó Esteban Solari. Por otra parte, Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna son bajas para el juego de este sábado.

Por su parte, Esteban Solari era el DT de Pachuca y tras su salida a Pumas fue sustituido por Benjamín Mora, quien dirigió a Atlas y a Querétaro en los últimos años. Los Tuzos intentarán conseguir un buen resultado en el inicio de la Liga MX en CU.

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Ruben Duarte

Álvaro Angulo

Pedro Vite

Rodrigo López

Sebastián Córdova

Alan Medina

Juninho

Robert Morales

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La probable alineación de Pachuca