¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Pachuca por el Apertura 2026

Pumas y Pachuca se ven las caras este sábado 18 de julio en lo que será el debut para ambos equipos en el Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en CU y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).
Pumas es el actual subcampeón de la Liga MX, pero ha habido cambios profundos en El Pedregal. Efraín Juárez ya no es el entrenador auriazul y lo reemplazó Esteban Solari. Por otra parte, Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna son bajas para el juego de este sábado.
Por su parte, Esteban Solari era el DT de Pachuca y tras su salida a Pumas fue sustituido por Benjamín Mora, quien dirigió a Atlas y a Querétaro en los últimos años. Los Tuzos intentarán conseguir un buen resultado en el inicio de la Liga MX en CU.
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ruben Duarte
- Álvaro Angulo
- Pedro Vite
- Rodrigo López
- Sebastián Córdova
- Alan Medina
- Juninho
- Robert Morales
La probable alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- Carlos Sánchez
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Mauricio Isaías
- Christian Rivera
- Elias Montiel
- Alan Bautista
- Kenedy
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón