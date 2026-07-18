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¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Pachuca por el Apertura 2026

Pumas y Pachuca se enfrentan en la primera jornada de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Pumas y Pachuca se enfrentan por el Apertura 2026
© Getty ImagesPumas y Pachuca se enfrentan por el Apertura 2026

Pumas y Pachuca se ven las caras este sábado 18 de julio en lo que será el debut para ambos equipos en el Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en CU y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

Pumas es el actual subcampeón de la Liga MX, pero ha habido cambios profundos en El Pedregal. Efraín Juárez ya no es el entrenador auriazul y lo reemplazó Esteban Solari. Por otra parte, Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna son bajas para el juego de este sábado.

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Por su parte, Esteban Solari era el DT de Pachuca y tras su salida a Pumas fue sustituido por Benjamín Mora, quien dirigió a Atlas y a Querétaro en los últimos años. Los Tuzos intentarán conseguir un buen resultado en el inicio de la Liga MX en CU.

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ruben Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Pedro Vite
  • Rodrigo López
  • Sebastián Córdova
  • Alan Medina
  • Juninho
  • Robert Morales

La probable alineación de Pachuca

  • Carlos Moreno
  • Carlos Sánchez
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Mauricio Isaías
  • Christian Rivera
  • Elias Montiel
  • Alan Bautista
  • Kenedy
  • Oussama Idrissi
  • Salomón Rondón
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El árbitro designado para el Pumas vs Pachuca en la J1 del Apertura 2026 en la Liga MX

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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