¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2026

Pumas y Tigres se enfrentan en CU en un duelo clave por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este sábado 24 de octubre se disputa uno de los choques más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2026. Pumas y Tigres se enfrentan a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en CU, en un duelo directo y de alta exigencia donde ambos clubes necesitan con urgencia las tres unidades.

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Pumas llega a este compromiso tras sufrir una dura caída por 2-0 frente a Santos Laguna en el TSM Corona a mitad de semana por la fecha 13. Esta es prácticamente la última oportunidad del equipo de Esteban Solari para seguir con chances de cara a la clasificación de la Liguilla.

Por su parte, Tigres arriba con la urgencia de romper una racha negativa luego de caer 2-0 como local ante León el pasado martes. El conjunto de Víctor Manuel está casi sin posibilidades de meterse en la Liguilla y necesita un milagro, aunque por lo pronto debe ganarle a Pumas para soñar.

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Uriel Antuna

César Huerta

Juninho

Roberto Morales

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La probable alineación de Tigres