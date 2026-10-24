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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2026

Pumas y Tigres se enfrentan en CU en un duelo clave por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

César Huertas, figura de Pumas
© ReutersCésar Huertas, figura de Pumas

Este sábado 24 de octubre se disputa uno de los choques más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2026. Pumas y Tigres se enfrentan a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en CU, en un duelo directo y de alta exigencia donde ambos clubes necesitan con urgencia las tres unidades.

Pumas llega a este compromiso tras sufrir una dura caída por 2-0 frente a Santos Laguna en el TSM Corona a mitad de semana por la fecha 13. Esta es prácticamente la última oportunidad del equipo de Esteban Solari para seguir con chances de cara a la clasificación de la Liguilla.

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Por su parte, Tigres arriba con la urgencia de romper una racha negativa luego de caer 2-0 como local ante León el pasado martes. El conjunto de Víctor Manuel está casi sin posibilidades de meterse en la Liguilla y necesita un milagro, aunque por lo pronto debe ganarle a Pumas para soñar.

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Uriel Antuna
  • César Huerta
  • Juninho
  • Roberto Morales

La probable alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Rafael Guerrero
  • Joaquim Pereira
  • Mauro Lainez
  • César Araujo
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Diego Lainez
  • Diego Sánchez
  • Rodrigo Aguirre
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Patricio Hechem
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