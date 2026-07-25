¿Por qué no juega Rodrigo Aguirre en Tigres UANL vs. Atlético San Luis por el Apertura 2026?

El atacante uruguayo no será parte del duelo de los Felinos ante los Rojiblancos por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Atlético San Luis se miden este sábado 25 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos buscarán la victoria.

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Para este compromiso, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular El delantero Rodrigo Aguirre no será parte del equipo y ni siquiera será titular. La razón radica en que el futbolista fue expulsado ante Xolos y deberá cumplir una fecha de suspensión.

¿Quién será el reemplazo de Rodrigo Aguirre en Tigres UANL vs. Atlético San Luis?

Con esta noticia, el volante Juan Pablo Vigón se metería en la alineación titular modifciando el esquema del equipo. Diego Lainez y Ozziel Herrera serían los jugadores de ataque sin un delantero centro fijo.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Atlético San Luis sin Rodrigo Aguirre?

Sin Rodrigo Aguirre, los Felinos formarían de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Guzmán; Garza, Joaquim, Zwarg, Loroña; Araujo, Vigón, Gorriarán; Brunetta; Lainez y Herrera.