¿Juega Juan Brunetta? Las alineaciones de Tigres UANL vs. Necaxa por el Apertura 2026

Tigres recibe en El Volcán a Necaxa por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido de este sábado.

Este sábado 5 de septiembre continúa la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2026. En uno de los duelos más atractivos del fin de semana considerando que varios equipos no juegan, Tigres UANL recibe en El Volcán a los Rayos del Necaxa a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México).

Publicidad

Tigres llega golpeado a este compromiso tras un inicio complicado en la Liga MX. La escuadra felina viene de registrar un empate 0-0 ante Santos Laguna en la fecha pasada. La única victoria del equipo en las primeras seis jornadas del Apertura ocurrió frente a Atlante (2-0), por lo que la urgencia de sumar de a tres ante su afición en “El Volcán” es máxima. Además, el conjunto regio no podrá contar con Fernando Gorriarán en el medio campo, tras resultar expulsado por doble amarilla en el duelo ante los Laguneros.

Por su parte, Necaxa tampoco vive su mejor momento en el certamen. Los Rayos vienen de caer 3-1 en casa frente a Cruz Azul, sumando tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria (derrota ante León 2-1 e igualdad 1-1 frente a Pumas). El conjunto dirigido por Martín Varini necesita recuperar la solidez defensiva que mostró en el arranque del torneo, donde consiguió triunfos sobre Atlante y Monterrey, e intentará dar la sorpresa como visitante en suelo regiomontano.

La probable alineación de Tigres UANL

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Alan Franco

Joaquim Pereira

Francisco Reyes

César Araújo

Rômulo Zwarg

Diego Lainez

Juan Brunetta

Diego Sánchez

Rodrigo Aguirre

Publicidad

La probable alineación de Necaxa