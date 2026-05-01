Allan Saint-Maximin ya abandonó la Liga MX hace unos meses después de una experiencia que no le resultó como esperaba al futbolista francés. El galo llegó al América como una potencial estrella, pero no consiguió adaptarse y rendir a un buen nivel.

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El extremo solo estuvo un semestre en México y en su controversial salida de Las Águilas puede haber influido el hecho de que Allan Saint-Maximin reconoció que fue muy difícil adaptarse a la Liga MX, principalmente por la altura y la condición climática.

La declaración de Allan Saint-Maximin

“Fue muy difícil en México por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar… Era algo que jamás había visto”, contó el delantero en una entrevista con RMC Sport, medio francés.

“Tras haber jugado en el extranjero, uno suele pensar que Europa es la única opción, o que el nivel de juego allí es superior. Pero, como ocurre a veces en las ligas de menor nivel, incluso en la Ligue 2, eso no significa que no trabajen duro, que no corran, que no haya intensidad… Eso es lo que encontré en el extranjero”, agregó Allan Saint-Maximin.

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Allan Saint-Maximin solo jugó 16 partidos con el América (Getty Images)

El extremo, después de jugar 16 encuentros con el América, regresó a su país y fichó por el Lens en febrero de este año. Allí, Allan-Saint Maximin recuperó su nivel y ha tenido grandes rendimientos en los últimos meses, al convertir 3 goles y brindar 3 asistencias en 10 partidos disputados con el club galo.

De hecho, el Lens está luchando por el título de la Ligue 1 con el PSG. A falta de cuatro jornadas ambos equipos están separados por 6 puntos, pero el conjunto del ex futbolista del América no pierde las esperanzas de coronarse.

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En síntesis