En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México este domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México). Ambos equipos van por la clasificación a Semifinales.
Tal como sucedió en la Ida, el partido desde el inicio fue una montaña rusa de emociones. De manera muy rápida e increíble, los Universitarios se pusieron 3-0 en el marcador, con anotaciones de Rubén Duarte a los 5′, Nathan Silva a los 13′ y Jordan Carrillo a los 23′.
🚨🦅La reacción de Jardine y el banquillo americanista tras el gol que parece fuera de lugar… el árbitro no revisó la jugada ❌#Pumas #America pic.twitter.com/bSs4wfXY3X— Edgar Morales (@edddgarm) May 11, 2026
Sin embargo, la nota del primer tiempo fue lo sucedido tras la segunda anotación de local. Y es que el entrenador André Jardine y todo el banquillo de las Águilas explotaron con la jugada en la que entienden que Álvaro Angulo, que fue a buscar la pelota antes que pateara Duarte, estaba en fuera de juego y debía revisar la jugada en el VAR.
Por otro lado, el periodista Cantante Guerrero salió al cruce y aseveró que la jugada es lícita ya que el defensa colombiano no le disputa el balón a ningún futbolista de los Azulcremas y no toca la pelota, por lo que la acción bajo sus ojos es totalmente legal.
Gol correcto de @PumasMX Duarte está en buena posición y mete el gol, su compañero Angulo en posicion adelantada no le disputa el balón a ningún jugador de @ClubAmerica y tampoco toca el balón. pic.twitter.com/9m1N7zS5Uk— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 11, 2026