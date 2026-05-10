La reacción del director técnico brasileño tras el segundo gol de los Universitarios ante las Águilas por el Clausura 2026.

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México este domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México). Ambos equipos van por la clasificación a Semifinales.

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Tal como sucedió en la Ida, el partido desde el inicio fue una montaña rusa de emociones. De manera muy rápida e increíble, los Universitarios se pusieron 3-0 en el marcador, con anotaciones de Rubén Duarte a los 5′, Nathan Silva a los 13′ y Jordan Carrillo a los 23′.

🚨🦅La reacción de Jardine y el banquillo americanista tras el gol que parece fuera de lugar… el árbitro no revisó la jugada ❌#Pumas #America pic.twitter.com/bSs4wfXY3X — Edgar Morales (@edddgarm) May 11, 2026

Sin embargo, la nota del primer tiempo fue lo sucedido tras la segunda anotación de local. Y es que el entrenador André Jardine y todo el banquillo de las Águilas explotaron con la jugada en la que entienden que Álvaro Angulo, que fue a buscar la pelota antes que pateara Duarte, estaba en fuera de juego y debía revisar la jugada en el VAR.

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Por otro lado, el periodista Cantante Guerrero salió al cruce y aseveró que la jugada es lícita ya que el defensa colombiano no le disputa el balón a ningún futbolista de los Azulcremas y no toca la pelota, por lo que la acción bajo sus ojos es totalmente legal.