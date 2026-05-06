Javier Aguirre y Duilio Davino estuvieron presentes este miércoles en una conferencia de prensa para aclarar cosas sobre la polémica con los seleccionados, la cual todo comenzó porque Alexis Vega y Jesús Gallardo se estaban preparando para jugar con Toluca en la Concachampions.

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Las declaraciones de Javier Aguirre

En la conferencia de prensa no se permitieron preguntas y el único que habló fue Javier Aguirre, el técnico de la Selección Mexicana. “Para empezar, y como ustedes sabrán, el comunicado que hicimos es muy claro. El que no venga hoy pues estará afuera del Mundial“.

“Nadie ha roto el pacto. La Liguilla se ha jugado sin seleccionados y se ha mantenido lo que firmamos. Resalto también que no es la primera vez que se juega una Liguilla sin seleccionados”, agregó el ‘Vasco’, quien luego le agradeció a los clubes.

“Quisiera agradecer a los clubes y a los dueños. El proyecto fue aprobado y no se ha roto. Especialmente le agradezco a Chivas por la cantidad de jugadores y a Toluca porque está disputando una competición continental“, añadió Javier Aguirre en la conferencia de prensa.

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“Para nosotros ya empezó el Mundial. En lo particular me tiene muy ilusionado. Y también le agradezco a los futbolistas por el compromiso que están poniendo. Es algo que no tiene precio representar a la Selección Mexicana”, concluyó el DT del Tri.

Los 12 convocados de la Liga MX

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

En síntesis

Javier Aguirre confirmó que ningún club ha roto el pacto sobre los seleccionados nacionales.

El comunicado oficial establece que quien no asista hoy quedará fuera del Mundial.

Aguirre agradeció especialmente a los clubes Chivas y Toluca por ceder a sus jugadores.