En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL venció 3-1 en condición de local a Chivas en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza y dio el primer golpe en la serie entre ambos.

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Este resultado deja bien parado a los Felinos y una serie de resultados lo deja clasificado a Semifinales. Es para destacar que ganando o empatando por cualquier marcador, con o sin goles, los dirigidos por Guido Pizarro estarán automáticamente en la próxima fase.

Si pierde, allí si entrará en juego la diferencia de gol. Si pierde 1-0 o por un gol de diferencia no habrá ningún problema porque seguirá estando arriba en el global. Pero en caso de perder por 2-0 o diferencia de dos goles, más allá de estar empatado en el global avanzará el Rebaño Sagrado por tener ventaja deportiva.

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El haber terminado 2°, a diferencia de la institución regiomontana que fue 7°, la da el derecho a avanzar de instancia en caso de que la serie termine igualada. Por último, si pierde 3-0 o por diferencia de tres goles estará afuera por estar directamente en desventaja en el global.

¿Cuándo juega Tigres UANL ante Chivas por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Chivas y Tigres UANL será el próximo sábado 9 de mayo desde las 19.07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

En síntesis

Tigres UANL clasifica a Semifinales si gana o empata el partido de Vuelta.

clasifica a Semifinales si gana o empata el partido de Vuelta. Los Felinos avanzarán incluso perdiendo por un gol de diferencia en el marcador global.

en el marcador global. Chivas clasifica si gana por dos goles, gracias a su ventaja por posición general.