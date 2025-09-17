Luego de una semana sin mucha acción en el futbol mexicano, la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 promete ser inolvidable: para esta nueva fecha se preparan muchos platos fuertes, con varios cruces entre equipos tradicionales de la Liga MX, que se reencontrarán después de varios meses. A continuación, entérate cómo se desarrollará esta reanudación del certamen.

El campeonato llega a esta novena fecha con un Monterrey líder en lo más alto de la tabla de posiciones, que para dar un ejemplo de lo que se nos viene en esta jornada, se tendrá que ver las caras ante el América, uno de los escoltas del torneo además del último subcampeón y previo tricampeón de la Liga. Así que sin dudas se aproximan días de muchas emociones.

¿Cuándo comienza la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La novena jornada del campeonato del futbol mexicano dará inicio este viernes 19 de septiembre, con una agenda recargadísima: ya el primer día del fin de semana nos propondrá cuatro encuentros. El Cruz Azul vs. FC Juárez será el primero de ellos y abrirá la fecha a partir de las 19.00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul abre la novena jornada en casa ante Bravos [Foto: Getty]

Días, horarios y TV de la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX:

En este desglose, la programación completa de la novena fecha del campeonato para agendar cuándo y por dónde ver a tu equipo:

Viernes 19 de septiembre:

Cruz Azul vs. FC Juárez: 19.00 horas por ViX Premium.

19.00 horas por ViX Premium. Necaxa vs. Puebla: 19.00 horas por Azteca 7, Claro Sports, Pluto TV y ViX Premium.

19.00 horas por Azteca 7, Claro Sports, Pluto TV y ViX Premium. Mazatlán vs. Atlas: 21.00 horas por Azteca 7 y Caliente TV.

21.00 horas por Azteca 7 y Caliente TV. Xolos vs. León: 21.05 horas por Caliente TV.

Sábado 20 de septiembre:

Pachuca vs. Querétaro: 17.00 horas por Caliente TV.

17.00 horas por Caliente TV. Pumas vs. Tigres: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Chivas vs. Toluca: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

19.07 horas por Amazon Prime Video. Monterrey vs. América: 21.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Domingo 21 de septiembre:

Santos Laguna vs. Atlético San Luis: 17.00 horas por ViX Premium.