En un encuentro con un resultado ‘mentiroso’, Chivas y Tigres UANL igualaron 0-0 en el Estadio Akron de Guadalajara. En el partido postergado de la primera jornada, rojiblancos y auriazules se pusieron al día con el calendario y entretuvieron a todos, más allá de no haber podido traducir a goles todas las emociones que dejaron en la cancha.

En un desarrollo bastante parejo entre ambos, el ‘Rebaño Sagrado’ fue un tanto superior y mereció más llevarse la victoria. El equipo de Gabriel Milito estuvo más claro en el plan de juego que los de Guido Pizarro, que fueron más empuje que futbol. Sin embargo, el equipo local volvió a pecar de la falta de efectividad y ambos se llevaron un punto de la noche.

Después de un retraso de más de una hora en el comienzo del compromiso por las condiciones climáticas, finalmente se pudo jugar y 30 mil espectadores dijeron presentes en el recinto. Chivas pudo haber logrado el triunfo pero desperdició un penal por parte de Efraín Álvarez, que remató desde los doce pasos pero encontró la resistencia del inoxidable Patón Guzmán.

Con este resultado en tablas, Chivas quedó ubicado en el 8° lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, con tan sólo 8 unidades (dos victorias, dos empates y cuatro derrotas). Por su parte, Tigres UANL terminó colocado en el 5° puesto del campeonato, con 15 puntos (cuatro triunfos, tres igualdades y únicamente una caída).

¿Quién es el líder del Apertura 2025 de la Liga MX?

Luego del encuentro entre Chivas y Tigres, el puntero del campeonato sigue siendo el Club de Futbol Monterrey, que se ha adueñado desde hace un par de fechas del liderato de la tabla de posiciones. Los ‘Rayados’ mandan desde lo más alto con 21 unidades, y le sacan seis puntos de ventaja a su archirrival, que no pudo aprovechar su oportunidad.

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga MX:

¿Cuándo se reanuda el Apertura 2025 de la Liga MX?

Tras el desarrollo de este juego pendiente entre Chivas y Tigres, el campeonato del futbol mexicano continuará el próximo viernes 19 de septiembre, cuando comience la jornada 9 del Torneo Apertura. Y ese inicio será atípico en lo que respecta al arranque de una fecha de certamen doméstico: el primer día de acción tendrá ¡cuatro partidos!