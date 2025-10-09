El mundo del futbol está hablando de una de las grandes apariciones de los últimos meses: Gilberto Mora. El joven mexicano de 16 años está mostrando un nivel increíble y ya es visto como una de las grandes promesas que tendrá el deporte.

Si bien ya venía brillando en Xolos de Tijuana, su enorme participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana hizo que lo estén mirando desde todo el mundo y llamara la atención de varias instituciones del exterior.

Es probable que, si sigue por este camino, una vez que cumpla 18 años tenga la posibilidad de emigrar al futbol europeo y seguramente a un equipo grande del Viejo Continente, ya que son varios los clubes que posaron sus ojos en él en las últimas semanas.

Rafaela Pimienta, su agente, habló en las últimas horas y dijo que su venta tendrá que ser millonaria para que pueda salir de su actual equipo: “¿15 millones de dólares? Con 15 millones de euros no me compro ni una pierna de Gilberto Mora, ja”.

Mientras tanto, en las últimas horas revelaron que su representante y el club dueño de su pase habrían fijado un precio en caso de que vengan a buscarlo clubes como el Real Madrid, PSG o Manchester United, entre otros, que ya lo tienen en la mira.

¿Cuánto pedirían por Gilberto Mora?

De acuerdo con la información que brindaron en 365 Scores México, el club mexicano y su representante solamente venderían a Gilberto Mora en una cifra que supere o sea de 20 millones de euros. En caso de que ofrezcan menos, difícilmente lo dejarán ir.

