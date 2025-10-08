Gilberto Mora ha demostrado tanto a tan corta edad, que además de para muchos prometer ser uno de los mexicanos más talentosos de la historia, también podría convertirse en uno de los traspasos más caros de la Liga MX al futbol europeo. Actualmente, con un breve recorrido en el futbol local, no se habla de otra cosa que de una posible venta del joven enganche.

Para aclarar todos los trascendidos y rumores surgidos en las últimas semanas, salió a platicar públicamente Rafaela Pimenta, agente del futbolista de 16 años. La prestigiosa representante de jugadores, que tiene entre otros a Erling Haaland y al mexicano Santi Giménez, brindó una entrevista a la señal de TUDN y se refirió a lo que se le avecina al tuxtleco.

¿Cuánto vale Gilberto Mora para Rafaela Pimenta?

En primer lugar, la reconocida agente le puso un piso importante al precio de transferencia que pueda tener la próxima venta del juvenil, ante las consultas de la mesa. “¿15 millones de dólares? Con 15 millones de euros no me compro ni una pierna de Gilberto Mora, ja”, bromeó Pimenta, que aseguró que por menos de treinta millones no pueden ni sentarse a conversar con Xolos sobre una operación internacional.

Rafaela Pimenta junto a Santi Giménez y Gilberto Mora.

¿Por qué Rafaela Pimenta comenzó a representar jugadores mexicanos?

La entrevistada no escondió sus motivos para empezar a trabajar con talentos de México, y confesó que le dan algo ‘extra’ que otros futbolistas no le dan. “Ellos (los mexicanos) tienen pasión, ponen pasión, corazón. Tienen una pasión, que lo hacen como algo donde es más importante el grupo. Es el tipo de jugador al que yo personalmente le tengo admiración. En el caso de Santiago (Giménez), por ejemplo, no ha estado un minuto donde para él lo más importante fuesen los pagos, al contrario, no lo contaba, lo que contaba era su sueño y el equipo, y esto para mí es invaluable”, señaló la representante brasileña, que se vislumbró ‘enamorada’ de sus nuevos asociados.

¿Cuál es el próximo destino de Gilberto Mora según Rafaela Pimienta?

La apoderada se explayó respecto al siguiente paso que debe dar la joven promesa de la Selección Mexicana y brindó su punto de vista respecto a qué camino tendría que seguir luego del Tijuana. “Hemos vivido en estos años con la filosofía de que un jugador joven debería dar el salto a una liga pequeña y luego dar el próximo paso, estos son los últimos tres años. Antes de esos tres años era lo contrario, ‘vamos directamente a un gran equipo’. ¿Cuál es el paso correcto? Depende del tipo de jugador, y Gilberto para mí es un jugador que está listo para jugar donde quiera. Yo cuando lo vi en la final de Copa Oro uno decía ‘¿pero este chico hace cuantos años juega con el equipo de México?’ Es un chico que donde vaya puede jugar. Ahora sólo hay que buscar el proyecto correcto, donde necesiten este tipo de jugador. No importa si el equipo es grande, pequeño o medio, si el entrenador acredita en él y lo acredita en el equipo, todo va a pasar bien“, se sinceró Rafaela Pimienta, que prefirió no dar nombres de los equipos que ya la han contactado por el joven volante ofensivo.

Por otra parte, la representante explicó que debe continuar por lo menos hasta finales del año que viene en la Liga MX, producto de la normativa que señala la reglamentación para los menores de edad. “No puede hacerse un traspaso antes de los 18 años, lo que sí puede pasar es un equipo interesado hablar con el club (Xolos) o con el jugador si su club lo autoriza”, aclaró la protagonista, que fue contundente en que los próximos dos mercados de fichajes no habrá humo blanco con un nuevo club para Gilberto Mora.

Los cuatro aspectos de club a evaluar con Gilberto Mora, para Rafaela Pimenta:

Para concluir la charla sobre el crack de México y Xolos, Pimenta realizó una reflexión sobre lo que buscarán en el siguiente destino del mediocampista: “Un club está hecho de las personas que están allá. Generalmente un club de hoy no es el mismo que dentro de unos años, se cambia de entrenador, se cambia de directores deportivos. Entonces lo primero que buscamos es estabilidad, siempre mirando si los clubes a los que podemos ir sean clubes estables. Estamos hablando de un traspaso que no puede pasar en menos de dos años, entonces hay que analizar esas cosas a largo plazo. Existen clubes organizados y que siguen una misma línea, que sabes que cuando se va un entrenador, viene otro con la misma filosofía, entonces tipología de club, estabilidad, organización, y quién es y de qué estilo es el entrenador, son factores claves en este sentido, ¿no?”