Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Algunos lo ubican entre los cinco mejores de todos los tiempos, mientras que otros consideran que hubo futbolistas más destacados. Sin embargo, los números hablan por sí mismos, ya que a lo largo de su carrera ha conseguido logros muy importantes.

Es el máximo goleador de la historia, ganó la Champions League en cinco ocasiones y también obtuvo cinco Balones de Oro. Su trayectoria demuestra que es una leyenda del deporte y que será recordado para siempre por todos los fanáticos del futbol.

A sus 40 años, sigue brillando en Arabia Saudita, donde se convirtió en el líder del Al-Nassr. El club anunció la renovación de su contrato hasta 2027, lo que significa que podría jugar hasta los 42 años.

Con la extensión de su vínculo con el equipo árabe, se confirmó que Ronaldo seguirá siendo el futbolista mejor pagado del mundo, con un salario impactante de 244 millones de dólares por temporada. Además, cuenta con una fortuna que supera los 1.000 millones.

Mientras tanto, podemos comparar esta cifra con la de Gilberto Mora, la joven promesa mexicana de 16 años que ha llamado la atención por su nivel en los últimos meses. Según el portal Vox Informa, Mora aún percibe un salario bajo debido a su edad, con ingresos anuales de aproximadamente 2,4 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 10 mil dólares por temporada.

Cristiano Ronaldo también habló sobre su retiro por primera vez

“Creo que aún tengo mucho que aportar al fútbol y a la selección. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, aseguró el portugués.

