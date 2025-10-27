La Liga MX ha tenido un avance tecnológico en los últimos años con la llegada del Video Arbitraje (VAR) hay varios equipos que se han quejado de ello, ya que al final son los silbantes quienes van a determinar lo que pasará con las jugadas después de hacer la revisión, pero a esto se le sumará una nueva opción para los árbitros.

Desde que terminó el torneo anterior se dio a conocer que el futbol mexicano contaría con una tecnología que se usa en Europa para detallar los “Fuera de Lugar” con esa línea que traza vectores y que aunque sean mínimos da una resolución inmediata para que se determine si el futbolista está adelantado o no al conseguir un gol.

Nueva tecnología en la Liga MX

Pero fue hasta este domingo justo en la visita de Mikel Arriola a la Fórmula 1 donde el directivo dejó en claro que el próximo semestre se empezaría a hacer el uso de este sistema semiautomático que le permitirá a los silbantes tomar decisión de manera inmediata ante una anotación en offside, misma que sería presentada previamente.

Estamos justo en el cierre del Apertura 2025 y es probable que en la Final del torneo se presente ahora sí de manera oficial, ya con las funciones que tendría, qué necesitarán los estadios para poder albergar una tecnología más y si será aplicable durante todo el torneo o sólo en situaciones específicas de clasificación como pasa con el VAR en el futbol femenil.

Una de las situaciones que ha causado revuelo con ese tema, fue un fuera de lugar de Henry Martín que debió anular un gol de Kevin Álvarez en la Final de Ida del Apertura 2024 cuando el Club América se midió ante Rayados, por lo que ahora con esta implementación estas jugadas dejarán de ser polémicas tras la rápida respuesta.

En síntesis