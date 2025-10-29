El futbol mexicano sigue consternado por el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, luego del partido entre La Máquina Celeste frente a Rayados de Monterrey por el Apertura 2025.

La tragedia ocurrió en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, donde el aficionado fue atacado por cuatro elementos de seguridad de la UNAM, quienes terminaron con su vida y ahora se encuentran privados de su libertad tras los hechos.

Tras lo ocurrido, amigos de Mondragón quedaron en shock y varios testigos relataban la escena con angustia. En las últimas horas, uno de sus amigos, quien presenció directamente los hechos, rompió el silencio y dio detalles sobre cómo se desarrolló la situación aquella noche.

El testigo explicó que después de finalizado el partido, se dirigieron al auto de Mondragón y permanecieron dentro del vehículo alrededor de 15 minutos hasta que aparecieron los elementos de seguridad. La tensión comenzó a aumentar de forma inmediata, según narró el amigo en entrevista con Canal 6.

Las declaraciones del testigo

“Nos subimos al carrro (de Rodrigo Mondragón) para regresarnos y es cuando de repente se nos pone enfrente la vigilancia de la UNAM en un carro. Se baja el conductor y va hacia la ventana de Rodrigo y como no bajaba su vidrio empieza a golpearlo. ‘Yo iba en la parte de atrás de Rodrigo y escuché cuando le dijo ‘ya sienten que esta es su casa, hijos de su puta madre'”, contó.

Después de esto, Rodrigo se bajó del automóvil para discutir con el guardia, pero este último le soltó un golpe en el rostro. Uno de los amigos intentó defenderlo, pero los demás elementos de seguridad se acercaron al carro para atacar al resto de los amigos de Mondragón.

“Un amigo que tiene bastón, como pudo, intentó quitarme a las personas que tenía porque él cuenta que yo ya estaba en el suelo cubriéndome los golpes y ellos seguían golpeándome la cabeza, hasta que logró quitármelos y yo me levanté cuando empecé a caminar hacia donde había carros”, cerró.