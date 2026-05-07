El astro portugués lucha, junto al delantero inglés y goleador mexicano, por ser el máximo goleador de la Primera División de Arabia Saudita.

Este jueves 7 de mayo se jugó el duelo adelantado de la Jornada 33 de la Saudi Pro League 2025-26 con la visita del Al-Nassr de Crisitano Ronaldo ante Al-Shabab. El conjunto de la estrella portuguesa venció 4-2, donde hasta se dio el guto de anotar un gol.

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Y es que en esta ocasión anotó el tercer gol en la victoria de los Caballeros de Najd y suma 26 anotaciones en la tabla de goleo y sigue inmerso en la lucha por ser el campeón de goleo ante Iván Toney de Al-Ahli y Julián Quiñones de Al-Qadsiah.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 971ST CAREER GOAL!!!



Al Shabab 1-3 Al Nassrpic.twitter.com/bIcIupzcYZ — CentreGoals. (@centregoals) May 7, 2026

Mientras el inglés se mantiene como único líder con 30 goles en su haber, el colombiano nacionalizado mexicano acumula 29, estando muy cerca de quedarse con el galardón al final de la temporada. Quedará una lucha interesante entre tres grandes goleadores.

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La lucha parece ser solo entre ellos ya que otros competidores quedaron relegados: Roger Martínez de Al-Taawoun aparece con 20 goles, mientras que otro jugadores importantes como Joao Felix, Yannick Carrasco, Mateo Retegui y Ramiro Enrique figuran con solo 15 dianas.

Tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26