Conoce cómo seguir la transmisión del encuentro que abrirá la serie entre dos grandes candidatos a ganar el Clausura.

Pachuca y Monterrey serán los grandes protagonistas del comienzo de una instancia clave de la Fiesta Grande del futbol mexicano: las semifinales de la Liga MX Femenil. ‘Tuzas’ y ‘Rayadas’ se verán las caras esta tarde-noche, por el juego de ida de esta nueva fase del Clausura 2026, donde ambas buscarán conseguir una ventaja para la revancha.

Publicidad

¿Cómo llegan Pachuca y Monterrey al juego por la Liga MX Femenil 2026?

Las ‘Tuzas’ sacaron pasaje a esta ronda tras dejar en el camino a Chivas en cuartos de final, gracias a un triunfo global de 3-2. En el primer cruce de la serie cayeron por 2-1 fuera de casa, y en el segundo, se impusieron por 2-0 en condición de local.

Por su parte, las ‘Rayadas’ se clasificaron a esta instancia tras eliminar a Cruz Azul en cuartos de final, por una victoria global de 5-1. En el encuentro de ida igualaron 1-1 en condición de visitante, y en el de vuelta, vencieron por 4-0 en casa y ante su afición.

Rayadas visita a Tuzas en un partidazo [Foto: CF Monterrey]

Publicidad

A qué hora juegan Pachuca vs. Monterrey por la Liga MX Femenil 2026:

El partido Tuzas vs. Rayadas se disputará HOY jueves 7 de mayo, desde el Estadio Hidalgo, por la ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día de la fecha.

¿El Pachuca vs. Monterrey de la Liga MX Femenil 2026 va por TV abierta?

El partido Tuzas vs. Rayadas no será transmitido por televisión abierta en el territorio mexicano, desafortunadamente para los seguidores del futbol femenil. El compromiso no se podrá sintonizar por ninguno de los canales disponibles en la señal gratuita, de acuerdo a la grilla propuesta para este jueves.

Dónde ver EN VIVO Pachuca Femenil vs. Monterrey por TV en México:

El partido Tuzas vs. Rayadas no se podrá seguir por ningún canal de televisión en el suelo nacional, no solo no de la señal abierta sino tampoco de cable. Para poder observar el enfrentamiento de semifinales del Clausura 2026 habrá que volcarse al medio online.

Publicidad

Dónde ver EN VIVO Pachuca Femenil vs. Monterrey por Internet en México:

El partido Tuzas vs. Rayadas se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del país, en forma exclusiva, a través de las plataformas de streaming FOX One y Tubi. Para ver el juego de ida por la primera pantalla habrá que pagar la suscripción, mientras que en el segundo caso se trata de un portal gratuito.