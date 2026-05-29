FIFA le cierra la puerta a que los equipos de la Liga MX vuelvan a jugar la Copa Libertadores

El periodista David Medrano dio a conocer los detalles de por qué no existe la posibilidad de que los clubes de Concacaf vuelvan al certamen de Conmebol.

Televisa/Univisión anunció la compra de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a partir de 2027. Esta medida reavivó los rumores que indicaban que los equipos de la Liga MX (y Concacaf) podrían volver a disputar los torneos de Conmebol, pero la FIFA dejó en claro que esto no es posible en el corto y mediano plazo.

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Así lo informó el periodista David Medrano en su podcast de YouTube. “Totalmente cerrada la posibilidad. Cero, cero, cero. FIFA es muy clara con Concacaf: ‘no se puede’. El único escenario es el Mundial de Clubes, que es de la FIFA”.

Partido de la Copa Libertadores 2015 entre Internacional de Porto Alegre y Tigres UANL (Getty Images)

Esta posibilidad se había barajado mucho antes de la adquisición de Televisa/Univisión. Más precisamente, la idea de que los clubes de Concacaf volvieran a formar parte de la Copa Libertadores comenzó resonar cuando Lionel Messi fichó por Inter Miami.

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Sin embargo, Medrano insiste en que la respuesta del ente presidido por Gianni Infantino es contundente: “FIFA les dice ‘mira, si les abro la puerta para que pueda participar en Libertadores, automáticamente estoy abriendo la puerta y los árabes, desde hace un rato están esperando a que se abra para comprar un lugar en la Champions‘. No hay posibilidades, por ahora, de que los equipos mexicanos y estadounidenses participen en Copa Libertadores”.

¿Cuál fue la última edición de la Copa Libertadores que contó con equipos mexicanos?

La última edición de la Copa Libertadores que contó con la participación de equipos mexicanos fue la del año 2016. El equipo mexicano que llegó más lejos en dicha edición fue Pumas de la UNAM, quienes alcanzaron los cuartos de final, instancia en la que quedaron eliminados por penales ante Independiente del Valle (Ecuador).

En síntesis

Televisa/Univisión transmitirá la Copa Libertadores y Sudamericana a partir del año 2027.

la Copa Libertadores y Sudamericana a partir del año 2027. David Medrano confirmó que la FIFA rechazó el regreso de Concacaf a Libertadores.

que la FIFA rechazó el regreso de Concacaf a Libertadores. El año 2016 fue la última edición de la Libertadores con equipos mexicanos.