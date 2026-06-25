La silbante romperá una barrera histórica para el arbitraje mexicano y aquí sabrás todo sobre ella.

El partido Túnez vs. Países Bajos, que será determinante para conocer el futuro del Grupo F, tendrá un condimento especial que llena de orgullo a toda una nación. Este juego escribirá una página en la historia del arbitraje mexicano, anotando un registro inédito hasta este Mundial 2026, del que vale la pena estar al tanto.

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Para este compromiso decisivo y con tanto en disputa, FIFA se la jugó y escogió un colegiado muy particular para dirigirlo. Katia Itzel García será la árbitra del encuentro de esta tarde, donde Países Bajos buscará su clasificación y el primer lugar del Grupo F. Una apuesta de la entidad que marcará un antes y un después para todo un país.

Cuando la jueza dé el pitazo inicial al cotejo de este jueves, se convertirá en la primer mujer mexicana en dirigir un Mundial masculino. Hasta el momento, México había tenido el privilegio de llevar árbitros a Copas del Mundo, pero todos habían sido caballeros. Katia Itzel García será la primer designada femenina para el torneo varonil.

Ahora bien, este no será el único hito en el que ella escribirá su nombre: al mismo tiempo, se transformará en la tercer silbante femenina mundialista en toda la historia. Las anteriores habían sido Stéphanie Frappart en Qatar 2022 y Tori Penso en este Mundial 2026: ahora, será el turno de la mexicana como árbitra principal de Túnez-Países Bajos.

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La mexicana Katia García se robará los focos [Foto: Getty]

Perfil de Katia García, árbitra de Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026:

Katia Itzel García Mendoza es una réferi mexicana de apenas 31 años de edad, nacida en septiembre de 1992 en Ciudad de México. Su carrera en el arbitraje comenzó en 2015, a sus 22 años, conduciendo en categorías juveniles. Poco a poco fue escalando, primero dirigiendo fuerzas básicas, luego Liga TDP, Liga Premier y Liga de Expansión.

En el año 2019 obtuvo gafete FIFA para poder ser designada a competencias internacionales y continentales. Para su estreno oficial en la Liga MX debió seguir luchando hasta lograrlo en 2024, en un Pachuca-Querétaro. Allí rompió otra barrera y consiguió ser la primera mujer en hacerlo en la Primera División de México en 20 años.

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Su trayectoria en el arbitraje comprende participaciones en certámenes internacionales de primer nivel, que le han dado espalda y jerarquía a su camino en el ambiente. Mundial femenino, Juegos Olímpicos, Copa Oro y Concachampions son algunos de sus logros como profesional, hasta su convocatoria a esta Copa del Mundo 2026.

Una curiosidad de la historia de Katia Itzel García es que se ha recibido de licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, hasta encontrar su corazón en el arbitraje. Por su rol también ha recibido el Premio Nacional del Deporte de México un par de años atrás, brindando un reconocimiento especial a su carrera.

La terna arbitral completa de Túnez vs. Países Bajos en el Mundial 2026:

Árbitra principal: Katia Itzel Garcia (México)

Katia Itzel Garcia (México) Asistente 1: Sandra Ramirez (México)

Sandra Ramirez (México) Asistente 2: Jose Enrique Naranjo (España)

Jose Enrique Naranjo (España) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

Juan Gabriel Benitez (Paraguay) Quinto árbitro: Milciades Saldivar (Paraguay)

Milciades Saldivar (Paraguay) VAR: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos) SVAR: Hernan Mastrángelo (Argentina)