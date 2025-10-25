Este sábado se vivirá una edición más del Clásico Tapatío, donde Chivas tendrá que recibir en el Estadio Akron al conjunto de Atlas para disputar la Jornada 18 de la Liga MX por el Apertura 2025. El conjunto rojiblanco podría meterse directamente a la zona de clasificación en caso de conseguir una victoria en casa para este encuentro.

El Rebaño está por ahora en el lugar 8 de la tabla general con 20 puntos, en caso de conseguir las tres unidades podría llegar a 23 y rebasar a Tijuana y a Pachuca que tienen 21 unidades, esto en caso de que no ganen sus partidos de esta fecha. De esta manera, el equipo de Gabriel Milito podría ser el sexto conjunto de la competencia.

Ahora bien, en el caso de la escuadra rojinegra, suman 16 puntos y quieren entrar a la zona de repechaje. Se encuentran en el lugar 11 de la tabla, en caso de vencer llegarían a 19 puntos y en el décimo puesto, sólo si Atlético de San Luis no consigue sumar en esta fecha, de lo contrario, aún con la victoria, quedaría en el sitio décimo primero.

Alineación de Chivas

Raúl Rangel

Bryan González

Diego Campillo

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Luis Romo

Fernando González

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Armando González

Alineación de Atlas

Camilo Vargas

Gustavo Ferrareis

Adrián Mora

Matheus Dória

Gaddi Aguirre

Paulo Ramírez

Diego González

Aldo Rocha

Sergio Hernández

Mateo García

Uros Durdevic

