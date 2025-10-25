Este sábado se vivirá una edición más del Clásico Tapatío, donde Chivas tendrá que recibir en el Estadio Akron al conjunto de Atlas para disputar la Jornada 18 de la Liga MX por el Apertura 2025. El conjunto rojiblanco podría meterse directamente a la zona de clasificación en caso de conseguir una victoria en casa para este encuentro.
El Rebaño está por ahora en el lugar 8 de la tabla general con 20 puntos, en caso de conseguir las tres unidades podría llegar a 23 y rebasar a Tijuana y a Pachuca que tienen 21 unidades, esto en caso de que no ganen sus partidos de esta fecha. De esta manera, el equipo de Gabriel Milito podría ser el sexto conjunto de la competencia.
Ahora bien, en el caso de la escuadra rojinegra, suman 16 puntos y quieren entrar a la zona de repechaje. Se encuentran en el lugar 11 de la tabla, en caso de vencer llegarían a 19 puntos y en el décimo puesto, sólo si Atlético de San Luis no consigue sumar en esta fecha, de lo contrario, aún con la victoria, quedaría en el sitio décimo primero.
ver también
A los 81 años de edad, murió Manuel Lapuente, ídolo del futbol mexicano
Alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Bryan González
- Diego Campillo
- José Castillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Luis Romo
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Santiago Sandoval
- Roberto Alvarado
- Armando González
Alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Adrián Mora
- Matheus Dória
- Gaddi Aguirre
- Paulo Ramírez
- Diego González
- Aldo Rocha
- Sergio Hernández
- Mateo García
- Uros Durdevic
En síntesis
- Chivas necesita ganarle a Atlas para meterse a zona de clasificación directa.
- Si Atlas pierde su posibilidad de conseguir repechaje se aleja.
- El Clásico Tapatío se juega en el Estadio Akron.