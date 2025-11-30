Las alineaciones de Cruz Azul vs. Chivas por los cuartos de final del Apertura 2025

Está todo listo para que este domingo 30 de noviembre se defina quién es el último equipo que se coloca en las semifinales de la Liguilla de la Liga MX. Cruz Azul y Chivas se medirán en un encuentro apasionante que tendrá en el campo de juego a las figuras más importantes de cada plantilla.

Tras el empate sin goles en la ida, Cruz Azul sabe que una igualdad lo deposita en la próxima instancia de la competencia, por lo que se tratará de un encuentro más que atractivo para todos los aficionados. Como no podía ser de otra manera, tanto el local como la visita exhibirán lo mejor que tienen a disposición para intentar sellar el pase a las semifinales de la competencia.

En el caso de Cruz Azul, no habrá mayores novedades en el XI inicialista, por lo que se imagina que las figuras principales de los comandados por Nicolás Larcamón estén en la cancha. Por el lado de Chivas, a pesar de que solamente le sirve la victoria para continuar en competencia, ese no será un factor para descontrolarse y perder el equilibrio en la alineación.

El encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tal como se dijo, debido a la ventaja de localía con la que cuenta Cruz Azul por haber terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la etapa regular, Chivas debe ir a buscar el triunfo y eso puede ocasionar que el partido sea mucho más abierto que en la ida que culminó sin goles.

La alineación de Cruz Azul para recibir a Chivas

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotoni

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

José Paradela

Mateusz Bogusz

Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

La alineación de Chivas para visitar a Cruz Azul