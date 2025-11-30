Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Chivas por los cuartos de final del Apertura 2025

Conoce la información más destacada del último duelo que busca semifinalista en la competencia doméstica.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Cruz Azul y Chivas definen el último pasaje a semifinales.
© GETTY IMAGESCruz Azul y Chivas definen el último pasaje a semifinales.

Está todo listo para que este domingo 30 de noviembre se defina quién es el último equipo que se coloca en las semifinales de la Liguilla de la Liga MX. Cruz Azul y Chivas se medirán en un encuentro apasionante que tendrá en el campo de juego a las figuras más importantes de cada plantilla.

Publicidad

Tras el empate sin goles en la ida, Cruz Azul sabe que una igualdad lo deposita en la próxima instancia de la competencia, por lo que se tratará de un encuentro más que atractivo para todos los aficionados. Como no podía ser de otra manera, tanto el local como la visita exhibirán lo mejor que tienen a disposición para intentar sellar el pase a las semifinales de la competencia.

En el caso de Cruz Azul, no habrá mayores novedades en el XI inicialista, por lo que se imagina que las figuras principales de los comandados por Nicolás Larcamón estén en la cancha. Por el lado de Chivas, a pesar de que solamente le sirve la victoria para continuar en competencia, ese no será un factor para descontrolarse y perder el equilibrio en la alineación.

El encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tal como se dijo, debido a la ventaja de localía con la que cuenta Cruz Azul por haber terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la etapa regular, Chivas debe ir a buscar el triunfo y eso puede ocasionar que el partido sea mucho más abierto que en la ida que culminó sin goles.

Publicidad

La alineación de Cruz Azul para recibir a Chivas

  • Andrés Gudiño
  • Jorge Sánchez
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotoni
  • Charly Rodríguez
  • Jeremy Márquez
  • José Paradela
  • Mateusz Bogusz
  • Gabriel Fernández
  • DT: Nicolás Larcamón

La alineación de Chivas para visitar a Cruz Azul

  • Raúl Rangel
  • Richard Ledezma
  • Daniel Aguirre
  • Luis Romo
  • José Castillo
  • Bryan González
  • Omar Govea
  • Fernando González
  • Efraín Álvarez
  • Roberto Alvarado
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Qué pasa si Cruz Azul y Chivas empatan en los cuartos de final del Apertura 2025?
Liga MX

¿Qué pasa si Cruz Azul y Chivas empatan en los cuartos de final del Apertura 2025?

Cruz Azul vs. Flamengo: día, hora y TV por la Copa Intercontinental 2025
Futbol Internacional

Cruz Azul vs. Flamengo: día, hora y TV por la Copa Intercontinental 2025

Apertura 2025: así quedaron los cuartos de final de la Liguilla tras los juegos de ida
Liga MX

Apertura 2025: así quedaron los cuartos de final de la Liguilla tras los juegos de ida

El guiño de Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados
Rayados de Monterrey

El guiño de Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo