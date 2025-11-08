Las alineaciones de Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Está todo listo para uno de los encuentros más esperados en el cierre de la primera etapa de la Liga MX. Cruz Azul recibe a Pumas UNAM por la Jornada 17 del Apertura 2025 que terminará de definir cómo quedan ubicados los clasificados directamente a Liguilla y quiénes son los que continúan con vida en el Play-In.

Para La Máquina, la intención es terminar en lo más alto de la clasificación para obtener, en teoría, un duelo más accesible en los cuartos de final. En ese contexto, el duelo ante los Felinos será de vital importancia teniendo en cuenta que Tigres venció a Atlético San Luis y le arrebató esa primera colocación.

Por otro lado, Pumas que había comenzado la jornada en el décimo lugar, llega al encuentro eliminado de todo, con la obligación de ganar para seguir compitiendo y que el año no se termine de manera temprana.

El encuentro que comenzará a las 21:00hs del Centro de México promete grandes emociones. Se trata de dos equipos que deben ir a buscar el resultado, por lo que en Puebla se espera por un marcador abierto, capaz de regalarle un interesante espectáculo a los aficionados que podrán disfrutar de las figuras más importantes de ambos planteles.

La alineación de Cruz Azul para enfrentar a Pumas

Kevin Mier

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Jesús Orozco Chiquete

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Erik Lira

Charly Rodríguez

José Paradela

Mateusz Bogusz

Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

La alineación de Pumas para enfrentar a Cruz Azul