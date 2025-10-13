Pumas UNAM fue uno de los equipos que mejor se reforzó en el futbol mexicano de cara a la segunda mitad del año con el objetivo de ser uno de los candidatos a quedarse con el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, los resultados no han acompañado.

Los dirigidos por Efraín Juárez no han estado a la altura de las circunstancias en lo que va del certamen y si bien todavía están en puestos de Play-In, si siguen por este camino, es muy difícil que puedan soñar con la posibilidad de ganar algo este año.

Uno de los fichajes que más ilusionaba a la afición era el de Aaron Ramsey, mediocampista gales que llegó desde Europa. El futbolista con pasado en Arsenal, decidió aceptar un desafío totalmente distinto en su carrera tras años en el Viejo Continente.

Sin embargo, su rendimiento no ha sido el mejor ni tampoco el del equipo. Las críticas hacía él no tardaron en llegar ya que muchos creen que fue una incorporación innecesaria a pesar de que es un jugador con mucha experiencia que podía aportar lo suyo.

Mientras tanto, tras quedarse fuera de su selección por una lesión que sufrió en México, Ramsey y su familia están pasando por un mal momento personal tras hacer un desesperado pedido en sus redes sociales, confirmando que perdieron a su perro.

El mensaje de Aaron Ramsey en sus redes

“Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!!”, escribió el europeo en su Instagram.