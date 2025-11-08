En uno de los ‘cruces modernos’ más calientes en el futbol mexicano, se reencontrarán este sábado ni más ni menos que los últimos dos campeones: Toluca y América. Escarlatas y azulcremas se medirán frente a frente en el Estadio Nemesio Diez, por la continuidad de la jornada 17 del Apertura 2025. En este contexto, entérate cómo serán las alineaciones de cada conjunto.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este partido ubicados en el 2° lugar de la tabla de posiciones de la fase regular, con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y dos caídas. En su última presentación, el equipo de Antonio Mohamed igualó 0-0 con Atlas fuera de casa.

Por su parte, las ‘Águilas’ arriban a este encuentro colocadas en el 3° puesto del campeonato, también con 34 unidades, tras cosechar diez triunfos, cuatro igualdades y dos derrotas. En su pasado juego, los liderados por André Jardine vencieron por 2-0 a León como local.

Una nueva edición del picante duelo de campeones [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Toluca ante América:

Luis Manuel García .

. Diego Barbosa .

. Bruno Méndez .

. Federico Pereira .

. Jesús Gallardo .

. Franco Romero .

. Marcel Ruiz .

. Santiago Simón .

. Alexis Castro .

. Jesús Angulo .

. Paulinho.

DT: Antonio Mohamed.

La probable alineación de América ante Toluca:

Luis Ángel Malagón .

. Kevin Álvarez .

. Sebastián Cáceres .

. Ramón Juárez .

. Cristian Borja .

. Israel Reyes .

. Álvaro Fidalgo .

. Erick Sánchez .

. Brian Rodríguez .

. Rodrigo Aguirre .

. Allan Saint-Maximin.

DT: Javier Aguirre.

ver también Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Xolos ante Atlas

¿A qué hora juegan Toluca vs. América por el Apertura 2025?

El partido Deportivo Toluca vs. Club América tendrá lugar HOY sábado 11 de noviembre, desde el Estadio Nemesio Diez, a partir de las 19.00 horas CDMX, por el compromiso correspondiente a la 17° y última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga MX Apertura 2025: eliminados, clasificados y los que aún tienen chances de jugar fase final

¿Qué canal transmite Toluca vs. América por el Apertura 2025?

El partido Deportivo Toluca vs. Club América se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO en todo el país a través de múltiples pantallas: se podrá ver en televisión por las señales de TUDN y Canal 5, y también se podrá observar vía streaming, por medio de las plataformas Caliente TV, FOX One, ViX Premium y Layvtime (YouTube).