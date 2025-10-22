Es tendencia:
Liga MX

Las alineaciones de Xolos vs. Toluca por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Xolos recibe esta noche al líder del torneo, Toluca y estas son las alineaciones confirmadas.

Por Marilyn Rebollo

Las alineaciones de Xolos vs. Toluca por la Jornada 1 del Clausura 2025
© GETTY IMAGESLas alineaciones de Xolos vs. Toluca por la Jornada 1 del Clausura 2025

El cierre de la Jornada 14 se dará con un partido entre Xolos y Toluca; un par de equipos que aunque tienen una diferencia considerable de puntos en el torneo, podrían dar la sorpresa en un juego intenso la noche de hoy. Y es que estos dos clubes ya se han medido en una Final y justamente el que quedó campeón en ese momento era quien tenía a Antonio Mohamed como técnico.

En esta ocasión el “Turco” regresa al Mictlán con los Diablos Rojos que están imparables en el primer puesto de la competencia con 31 puntos. Y aunque Cruz Azul pudo rebasarlo, su empate ante Necaxa lo evitó, ahora está en los choriceros conseguir la victoria y mantenerse en la parte alta rumbo al cierre del torneo para preocupar a sus rivales en Liguilla en el Nemesio Díez.

Por su parte, los del “Loco” Abreu quieren conseguir los tres puntos en casa, donde son más fuertes imponiéndose al líder y buscando escalar en la tabla general. Su victoria podría hacer que Pachuca quede por debajo de ellos. Sin embargo, al rival que tienen ahora es complicado, pero han tenido buenos resultados en el Estadio Caliente.

Alineación de Tijuana

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Jesús Vega
  • Jesús Gómez
  • Iván Tona
  • Kevin Castañeda
  • Ramiro Árciga
  • Gilberto Mora
  • Frank Boya
  • Mourad Daoudi
Alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Diego Barbosa
  • Andrés Pereira
  • Jesús Gallardo
  • Everardo López
  • Franco Romero
  • Nicolás Castro
  • Jesús Angulo
  • Marcel Ruiz
  • Alexis Vega
  • Robert Morales
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
