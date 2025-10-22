El cierre de la Jornada 14 se dará con un partido entre Xolos y Toluca; un par de equipos que aunque tienen una diferencia considerable de puntos en el torneo, podrían dar la sorpresa en un juego intenso la noche de hoy. Y es que estos dos clubes ya se han medido en una Final y justamente el que quedó campeón en ese momento era quien tenía a Antonio Mohamed como técnico.

Publicidad

Publicidad

En esta ocasión el “Turco” regresa al Mictlán con los Diablos Rojos que están imparables en el primer puesto de la competencia con 31 puntos. Y aunque Cruz Azul pudo rebasarlo, su empate ante Necaxa lo evitó, ahora está en los choriceros conseguir la victoria y mantenerse en la parte alta rumbo al cierre del torneo para preocupar a sus rivales en Liguilla en el Nemesio Díez.

Por su parte, los del “Loco” Abreu quieren conseguir los tres puntos en casa, donde son más fuertes imponiéndose al líder y buscando escalar en la tabla general. Su victoria podría hacer que Pachuca quede por debajo de ellos. Sin embargo, al rival que tienen ahora es complicado, pero han tenido buenos resultados en el Estadio Caliente.

ver también El polémico gesto de Hernán Cristante, DT de Puebla, que enfureció a la afición del América

Alineación de Tijuana

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Vega

Jesús Gómez

Iván Tona

Kevin Castañeda

Ramiro Árciga

Gilberto Mora

Frank Boya

Mourad Daoudi

Publicidad

Publicidad

Alineación de Toluca