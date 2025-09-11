En una de las transferencias más destacadas del verano, Anthony Martial se convertirá en jugador de los Rayados de Monterrey: sí, el experimentado atacante con pasado en el Manchester United cruzará de continente y tendrá su primer paso fuera de Europa, para reforzar una de las ofensivas más poderosas no sólo de México sino de todo el continente.

Esta operación impensada tuvo todo tipo de repercusiones, dentro y fuera del mundo Monterrey. Aficionados, periodistas y también protagonistas preponderantes han tomado la palabra y opinado en torno a la llegada del futbolista del AEK a ‘La Pandilla’. Y hace instantes, fue el turno de uno de los que vive en el día a día de El Barrial.

Esta tarde, Lucas Ocampos reaccionó al fichaje del club, expresando toda su felicidad por el movimiento. El argentino fue compañero de Anthony Martial en dos oportunidades: en el AS Mónaco de Francia y también en el Sevilla FC de España, donde además mantuvieron una afectuosa relación fuera del campo de juego propiamente dicho.

Martial y Ocampos no sólo fueron compañeros: también rivales [Foto: Getty]

A la salida del entrenamiento vespertino de Rayados en las instalaciones de Monterrey, el atacante firmó autógrafos a los aficionados y se sacó fotos con los fanáticos más jóvenes, y luego fue interpelado sobre Martial por la prensa. “Lo conozco bien, ojalá se dé”, sostuvo Ocampos brevemente, antes de acelerar para abandonar el predio e irse a su domicilio.

Anthony Martial aterrizará este fin de semana en México, luego de someterse a los exámenes médicos. Una comitiva de Rayados viajó a Europa para acompañarlo con los trámites administrativos y seguir los pasos correspondientes, y luego regresar juntos hacia Monterrey para la firma de contrato y presentación oficial como refuerzo.

Precisamente, el francés llega en un momento extraordinario de Ocampos, su ex compañero y también futuro colega: el argentino participó en 6 goles en sus últimos 3 partidos con el equipo de Domenec Torrent, con cuatro tantos y dos asistencias, ratificando su buen presente y su levantada de rendimiento en el equipo. ¿Cómo les irá como dupla de ataque?