A 24 horas para el cierre de registros, la directiva de Pumas UNAM no cesa en su búsqueda del delantero que le falta a la plantilla para estar completa. Luego de la frustración de varias alternativas que venían barajando en los últimos días, los ‘Universitarios’ han avanzado por una opción final para definir si pueden o no incorporar a ese atacante que sienten que les resta fichar.

De acuerdo a lo reportado hace instantes por César Luis Merlo, el nuevo señalado por las autoridades de los ‘Felinos’ es Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, futbolista argentino de 31 años de edad que actualmente no está teniendo los minutos deseados ni el nivel esperado en el Real Betis de España, club que recientemente ha provisionado a la Liga MX con varios jugadores.

En base a lo informado por el periodista especialista en transferencias, Pumas trabaja en una cesión por un año con cargo y opción de compra, condiciones a las que el conjunto español ha dado luz verde. Si bien cuando el Betis lo fichó desde el Osasuna tuvo el visto bueno de la afición, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y están abiertos a darle salida.

‘Chimy’ Ávila, el atacante que quiere Pumas [Foto: Getty]

Al mismo tiempo que el elenco verdiblanco levantó el pulgar, El Chiringuito ha agregado que el jugador está dispuesto a dejar Europa por México y vestir los colores de los Pumas de la UNAM. Eso sí, deben llegar a un acuerdo económico entre su representante y los directivos de los ‘Universitarios’ en lo que respecta al contrato, dado que no desea resignar demasiado dinero.

Pumas tiene un competidor europeo por Chimy Ávila:

Si bien los ‘Felinos’ negocian directamente con Betis y con Ezequiel Ávila, al mismo tiempo al delantero le surgió otro pretendiente: de acuerdo a Diario de Sevilla y Marca, con fuentes en el club español, esta misma tarde se puso en contacto el Kasimpasa de Turquía, que abrió negociaciones formales para también contratar al argentino.

Sin embargo, los mismos portales señalan que entre ambas alternativas, la prioridad del ‘Chimy’ es Pumas, dado que le atrae más a nivel competitivo y deportivo. Si bien la otra alternativa le daría la posibilidad de seguir viviendo y jugando en Europa, el jugador pone por delante lo futbolístico y, de lograr un arreglo económico, opta por ir a CU.

Los números de Chimy Ávila en Real Betis:

A diferencia de sus experiencias previas en Europa, las estadísticas de Ezequiel Ávila en el equipo sevillista son bastante negativas: sólo pudo aportar 5 goles y 2 asistencias en 41 partidos jugados, período donde sumó 1.785 minutos. A lo largo de su carrera, a nivel general, ha cosechado 54 tantos y 18 pases-gol en 279 presentaciones, entre sus pasos por Tiro Federal, San Lorenzo, Huesca, Osasuna y finalmente Betis. ¿Será Pumas UNAM su próximo destino?