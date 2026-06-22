Equipos de la Liga MX que pelearán fichajes en el Apertura 2026

Estamos a poco menos de un mes de que regrese la Liga MX para que se dispute el Apertura 2026. Hasta el momento ya ha habido algunos movimientos en el mercado, aunque en su mayoría son bajas, pero se espera que después del Mundial se puedan concretar los refuerzos. Es ahí donde un par de equipos podrían pelear.

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¿Qué equipos pelearían los fichajes?

Pumas se quedó sin director técnico y además dejó ir a Jordan Carrillo, en el Club América decidieron decirle adiós al técnico tricampeón y además están cerca de concretar algunas salidas importantes en la plantilla para irse a Europa. Es por ello que en el siguiente mes veremos cómo estas dos escuadras pelean a algunos de los fichajes.

Hay que recordar que en ambos clubes llegaron técnicos que pasaron por el Pachuca, es por eso que ambos conocen a la plantilla y los jugadores con buena calidad que podrían llegar a la escuadra. El problema, es que ambos tienen en común ese detalle de que conocen a la mayoría de jugadores de la misma manera que el otro estratega.

El primero en la mira de Pumas y América

Desde mercados atrás, América deseó el fichaje de Oussama Idrissi, ahora con la llegada de Guillermo Almada podría darse la oportunidad, aunque el futbolista también sería una de las opciones de Sebastián Solari para Pumas. Hasta ahora es uno de los nombres que se ha revelado del interés de los dos equipos, pero podrían ser más.

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El hecho de que hayan estado en la misma institución pone en la mira la idea de que vayan por los mismos fichajes en el mercado, el problema aquí es que uno se quedará con lo que el otro no pudo ofertar de mejor manera y la plantilla podría no estar del todo completa, el tema aquí es que América tarda mucho en comprar en los mercados y posiblemente sea a quien se le vayan todas las opciones.

En síntesis