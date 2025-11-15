Es tendencia:
¿Novela del mercado? América, Rayados y más equipos de la Liga MX tienen interés en una joya de la MLS

En el próximo mercado podría haber una pelea entre varios equipos de la Liga MX por una de las figuras de la MLS.

Por Patricio Hechem

Brian Gutiérrez, figura de Chicago Fire
© Getty ImagesBrian Gutiérrez, figura de Chicago Fire

La Liga MX se encuentra en un parón debido a la Fecha FIFA, pero la próxima semana ya se reanudará con los tres partidos que se disputarán por el Play-In. Luego comenzará la Liguilla, en la que América, Rayados y otros equipos van en busca del título.

A pesar de que ahora inicia la recta decisiva, las directivas de distintos clubes no se enfocan en eso sino que ya empiezan a trabajar en lo que será el próximo mercado. Y en este caso hay un futbolista de la MLS que ha causado mucho interés: se trata de Brian Gutiérrez.

Según lo informado por Tom Bogert, periodista de Estados Unidos y especialista en la MLS, América, Rayados y otros equipos han puesto el ojo en Brian Gutiérrez. Mediocampista de 22 años, el futbolista tiene contrato con el Chicago Fire hasta diciembre de 2028.

El reportero mencionó que todavía no hubo ofertas por el jugador, pero que en Chicago Fire esperan recibir propuestas a corto plazo. De hecho, Brian Gutiérrez obtuvo el pasaporte mexicano hace pocas semanas debido a que tiene familiares nacidos en el país.

Brian Gutiérrez en Estados Unidos (Getty Images)

Brian Gutiérrez en Estados Unidos (Getty Images)

De esta manera, Brian Gutiérrez, quien nació en Illinois, no ocuparía una plaza de extranjero y eso facilita las cosas. Por otra parte, Tom Bogert mencionó que Chivas hizo una oferta por el jugador en el pasado pero que Chicago Fire la rechazó en aquel momento.

El valor de Brian Gutiérrez

Más allá de lo reportado por el periodista norteamericano, si América y Rayados están interesados, ninguno de los dos clubes avanzará hasta que no se resuelva la Liguilla. De acuerdo a Transfermarkt, Brian Gutiérrez tiene un valor aproximado de 5 millones de euros.

Los números de Brian Gutiérrez en Chicago Fire

Brian Gutiérrez debutó en 2020 en el Chicago Fire con tan solo 17 años. Desde ese momento, el centrocampista disputó 164 partidos con el equipo de la MLS, en los que convirtió 21 goles y dio 25 asistencias. Buenos números para un jugador del mediocampo.

En síntesis

  • Brian Gutiérrez, mediocampista de 22 años del Chicago Fire, interesa a América y Rayados.
  • El jugador Brian Gutiérrez no ocuparía plaza de extranjero tras obtener el pasaporte mexicano.
  • Chivas hizo una oferta por Brian Gutiérrez en el pasado, la cual fue rechazada por Chicago Fire.
patricio hechem
Patricio Hechem
