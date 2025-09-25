Si bien la inolvidable paliza que Toluca le propinó en su casa al Monterrey es responsabilidad de todo el equipo en lo colectivo, Sergio Ramos fue el principal apuntado por la goleada sufrida por ‘La Pandilla’ en el Nemesio Diez. El marcador central español tuvo incidencia directa en el resultado y fue duramente criticado en redes sociales.

El mayor ensañamiento cayó sobre el defensa dado que pudo haber liquidado el juego en el primer tiempo del partido, pero desperdició el penal que pudo ser el 2-0 para Rayados, y pocos instantes después comenzó la remontada de Toluca que terminó en paliza. El ex Real Madrid intentó definir desde los doce pasos ‘picando’ el balón, y su tiro fue atajado, quedando mal ante sus compañeros.

A 24 horas del encuentro disputado en el ‘Infierno’, el propio Sergio Ramos salió a expresarse públicamente tras la derrota, con un extenso mensaje publicado por medio de sus cuentas oficiales de X e Instagram. El referente del conjunto albiazul se hizo cargo de la caída fuera de casa, aunque no puntualizó sobre su penal fallado sino que se refirió a la actuación grupal.

Sergio Ramos se sinceró tras la caída 2-6 en casa de los Diablos Rojos y expresó: “Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos”.

Además, para dejar atrás el abultado marcador sufrido y pasar página en la temporada, dejó un mensaje alentador para la afición. “No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo“, escribió el español en sus redes sociales, poniendo la cabeza en el juego del fin de semana en el Gigante de Acero.

Los Rayados de Monterrey volverán a jugar este sábado 27 de septiembre, en el Estadio BBVA, donde recibirán al Santos Laguna, por la continuidad de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El encuentro comenzará a partir de las 19.00 horas CDMX, y contará con la transmisión de las señales de Canal 5 y TUDN, y de la plataforma ViX Premium.

