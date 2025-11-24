FC Juárez le ganó 2-1 este domingo a Pachuca y se clasificó a los cuartos de final de la Liga MX. Los Bravos habían perdido con Xolos en el primer Play-In, pero el equipo de Martín Varini aprovechó su segunda oportunidad para meterse en la Fiesta Grande del futbol nacional.

Ahora FC Juárez se enfrentará en los cuartos de final ni más ni menos que contra Toluca, el actual campeón de la Liga MX y el superlíder del Apertura 2025. Está claro que el equipo de Antonio Mohamed es el gran favorito a avanzar a la semifinal.

No obstante, Martín Varini manifestó en conferencia de prensa que no le tienen miedo a los Diablos Rojos: “Vamos a enfrentar a Toluca con las mismas ganas de ganar de hoy, sabiendo que es un gran rival y que es el último campeón, pero sin miedo“.

“Venimos haciendo historia desde el primer semestre, primero el récord de puntos, después jugar Play-In… creo que viene siendo proceso que marca un camino para que esta institución pueda seguir creciendo y desde el primer día hemos tratado transmitir es el gen competitivo”, agregó el entrenador de FC Juárez.

FC Juárez se clasificó a los cuartos de final tras vencer a Pachuca (JAM Media)

Por último, desde hace unas semanas que existe el rumor de que Martín Varini se convertirá en el técnico de Necaxa una vez que finalice el Apertura 2025, pero el DT uruguayo evitó responder con claridad acerca de esa posibilidad: “Respecto a mi futuro no cambio en lo que he estado hablando, quiero esperar a que termine“.

“Es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después. Mi cabeza está puesta en poner a Bravos en Liguilla, cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, concluyó Martín Varini.

Día y hora de los cuartos de final entre Toluca y FC Juárez

La Liga MX comunicó este lunes los días y horarios de los dos partidos entre estos dos equipos. El primer juego se disputa este miércoles a las 19:00hs (CDMX) el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la vuelta se lleva a cabo el próximo sábado en el Nemesio Díez a las 19:05hs (CDMX).

En síntesis