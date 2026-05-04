Después de no poder participar de Qatar 2022, Diego Lainez parecía destinado a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, salvo que se produzca un cambio repentino e inesperado, el futbolista actual de Tigres volverá a quedarse a las puertas de la convocatoria.

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Diego Lainez formó parte de algunas convocatorias de Javier Aguirre, pero evidentemente al ‘Vasco’ no le terminó de conformar ya sea el nivel o las características del extremo y, luego de estar en los dos amistosos de enero del Tri, el de Tigres no volvió a ser llamado.

En la previa a la vuelta de la semifinal de la Concachampions de Tigres contra Nashville, a Diego Lainez le consultaron sobre la no convocatoria y el extremo no le guarda rencor a Javier Aguirre.

Diego Lainez y su no convocatoria

“Creo que he tenido unos torneos a muy buen nivel. Obviamente, para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones que Javier tiene que tomar y también tiene muchas opciones“, dijo el ‘Factor’ en conferencia de prensa.

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Diego Lainez sobre su ausencia en Selección Mexicana.🔥🎙️



"Javier tiene muchas opciones, él va a elegir lo que crea mejor para su estilo de juego. Es cuestión de gustos. Ha sido respetuoso conmigo y les deseo lo mejor". pic.twitter.com/cQVxLC9crN — PressPort (@PressPortmx) May 4, 2026

“Él va a elegir lo que él crea mejor para su estilo de juego. También es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Yo creo que Javier ha sido muy respetuoso conmigo y, bueno, les deseo lo mejor. Sin duda alguna, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien”, concluyó Diego Lainez acerca del Mundial y México.

El ‘Factor’ es un titular fijo de Guido Pizarro en el club auriazul. Diego Lainez ha jugado 22 partidos hasta el momento en 2026, en los que convirtió 2 goles y brindó 4 asistencias con Tigres. El mexicano aspira llegar a la final de la Concachampions y lograr lo mismo en la Liga MX.

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En síntesis