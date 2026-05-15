Atlante regresará a la Liga MX en el próximo Apertura 2026 después de 12 años sin estar en la máxima categoría del futbol nacional. Luego de la contratación de Miguel Herrera como entrenador, el club negocia para conformar un plantel competitivo.

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De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Atlante quiere fichar a Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul. De hecho, el reportero menciona que las negociaciones ya estarían avanzadas entre el futbolista y los Potros.

Sin embargo, según Carlos Córdova, el interés de Atlante es real pero aún el club no acercó ninguna oferta concreta a Cruz Azul por Andrés Gudiño. De todos modos, habría predisposición tanto del portero como de los cementeros de negociar por el futbolista.

Andrés Gudiño jugó 25 partidos con Cruz Azul en la temporada (Getty Images)

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Después de distintas cesiones, Andrés Gudiño se quedó definitivamente en Cruz Azul desde junio de 2022, pero el portero no ha sido titular del club cementero con regularidad salvo en los últimos meses producto de la fractura de tibia que sufrió Kevin Mier.

La actualidad de Andrés Gudiño

No obstante, una vez que el portero colombiano regresó en marzo, Andrés Gudiño volvió a la banca. Y con 29 años, el nacido en Mérida ya estaría listo para ser el titular de otro equipo de la Liga MX. Por eso el jugador encajaría con los deseos de Atlante.

Andrés Gudiño jugó 25 partidos con Cruz Azul en la temporada y hay posibilidades de que vuelva a ocupar la portería cementera este sábado en la revancha ante Chivas debido a los errores de Kevin Mier. De todos modos, estos serían los últimos días del mexicano en La Noria.

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En síntesis