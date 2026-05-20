Cómo quedaría la tabla de campeonatos si gana Pumas o Cruz Azul

El próximo domingo Pumas y Cruz Azul estarían peleando el título del Clausura 2026, en caso de que el conjunto universitario pudiera conseguir el campeonato llegaría a ocho en su historia, mientras que si el equipo celeste se lo lleva, sumaría 10 copas de Liga MX en sus vitrinas, por lo que es importante el resultado de esta Final.
¿Desde cuándo no son campeones?
En el caso de los auriazules han tenido que pasar 15 años sin poder levantar una copa en el futbol mexicano, incluso hasta estuvo más cerca de obtener una Concachampions que este trofeo. Por su parte, La Máquina lleva 5 años esperando darle a sus aficionados una alegría en la Liga MX, pese a haber conseguido la Concacaf Champions Cup 2025.
Tabla de campeonatos en la Liga MX
Pero en cuestión de los títulos en el torneo nacional la competencia está intensa, por lo que a continuación te compartimos cómo va la tabla de campeonatos en la historia del balompié mexicano:
- América 13 títulos
- Chivas 12 títulos
- Toluca 12 títulos
- Cruz Azul 9 títulos
- León 8 títulos
- Tigres 8 títulos
- Pumas 7 títulos
- Pachuca 7 títulos
- Santos Laguna 6 títulos
- Necaxa 3 títulos
- Monterrey 3 títulos
- Atlas 3 títulos
- Puebla 2 títulos
- Xolos 1 título
- Atlético de San Luis 0 títulos
- FC Juárez 0 títulos
- Querétaro 0 títulos
De acuerdo con esto mencionado anteriormente, si el conjunto de Efraín Juárez logra conseguir el campeonato estarían a la par de León y Tigres; el trío de felinos tendrían la misma cantidad de estrellas. Mientras que si los de Joel Huiqui se la llevan sólo estarían menos alejados de Chivas y Toluca que tienen 12 y le faltarían un par para alcanzarlos.
¿Quién tiene más oportunidades de ser campeón: Pumas o Cruz Azul? Statiskicks muestra sus predicciones
En síntesis
- Pumas suma 15 años sin conseguir un campeonato de liga en el futbol mexicano.
- El director técnico Joel Huiqui busca conseguir el décimo título de liga para Cruz Azul.
- El estratega Efraín Juárez intentará alcanzar la octava estrella en la historia del club universitario.