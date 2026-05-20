Cómo quedaría la tabla de campeonatos si gana Pumas o Cruz Azul

Este sería el número de campeonatos que tendría cada equipo, si el título lo ganara Pumas o Cruz Azul.

El próximo domingo Pumas y Cruz Azul estarían peleando el título del Clausura 2026, en caso de que el conjunto universitario pudiera conseguir el campeonato llegaría a ocho en su historia, mientras que si el equipo celeste se lo lleva, sumaría 10 copas de Liga MX en sus vitrinas, por lo que es importante el resultado de esta Final.

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¿Desde cuándo no son campeones?

En el caso de los auriazules han tenido que pasar 15 años sin poder levantar una copa en el futbol mexicano, incluso hasta estuvo más cerca de obtener una Concachampions que este trofeo. Por su parte, La Máquina lleva 5 años esperando darle a sus aficionados una alegría en la Liga MX, pese a haber conseguido la Concacaf Champions Cup 2025.

Tabla de campeonatos en la Liga MX

Pero en cuestión de los títulos en el torneo nacional la competencia está intensa, por lo que a continuación te compartimos cómo va la tabla de campeonatos en la historia del balompié mexicano:

América 13 títulos

13 títulos Chivas 12 títulos

12 títulos Toluca 12 títulos

12 títulos Cruz Azul 9 títulos

9 títulos León 8 títulos

8 títulos Tigres 8 títulos

8 títulos Pumas 7 títulos

7 títulos Pachuca 7 títulos

7 títulos Santos Laguna 6 títulos

6 títulos Necaxa 3 títulos

3 títulos Monterrey 3 títulos

3 títulos Atlas 3 títulos

títulos Puebla 2 títulos

títulos Xolos 1 título

1 título Atlético de San Luis 0 títulos

0 títulos FC Juárez 0 títulos

0 títulos Querétaro 0 títulos

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De acuerdo con esto mencionado anteriormente, si el conjunto de Efraín Juárez logra conseguir el campeonato estarían a la par de León y Tigres; el trío de felinos tendrían la misma cantidad de estrellas. Mientras que si los de Joel Huiqui se la llevan sólo estarían menos alejados de Chivas y Toluca que tienen 12 y le faltarían un par para alcanzarlos.

En síntesis