¿Qué canales transmiten Atlante vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Atlante y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 16 de octubre por una nueva jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Banorte y aquí te contamos el horario y las señales de televisión y streaming para seguirlo.

Atlante se mide ante Pumas UNAM este viernes por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El choque entre las dos escuadras capitalinas está programado para comenzar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.

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Los Potros de Hierro saltan al terreno de juego urgidos de sumar tres puntos en casa para abandonar las posiciones bajas de la clasificación. Por su parte, la escuadra auriazul busca una victoria como visitante que le permita afianzarse dentro de la zona de Liguilla directa y tomar ritmo en la recta final de la fase regular.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para las aficiones de ambos clubes es que la cobertura en vivo del compromiso contará con alternativas en señal abierta, televisión por cable y plataformas digitales:

Televisión Abierta: TV Azteca (Azteca 7).

TV Azteca (Azteca 7). Televisión de Paga: ESPN.

ESPN. Streaming Online: Disney+ (Disney+ Premium), Azteca Deportes App y el portal digital de Azteca Deportes.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto comandado por Miguel ‘Piojo’ Herrera llega a esta fecha ubicándose en el lugar 16 de la tabla con 11 unidades. Tras cosechar cinco empates en lo que va del torneo, el Atlante necesita cortar la racha y hacer valer su condición de local para escalar posiciones en el campeonato.

Del otro lado, Pumas UNAM se mantiene en la decimosegunda casilla del certamen con 13 puntos. Los dirigidos por Esteban Solari saldrán al campo con la convicción de mostrar mayor contundencia en la parte alta para llevarse las tres unidades del Estadio Banorte.

En sintesis

Atlante y Pumas UNAM juegan este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

juegan este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte. Azteca 7, ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el partido de la Jornada 12.

transmitirán en vivo el partido de la Jornada 12. Miguel Herrera dirige al Atlante mientras Esteban Solari comanda a Pumas en el Apertura.