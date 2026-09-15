Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Toluca por el Apertura 2026 de la Liga MX: canales de TV y streaming

Puebla y Toluca se enfrentan este martes 15 de septiembre por el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026. Revisa el horario, los canales de TV y las opciones de streaming para ver el encuentro en vivo.

La actividad de la Liga MX se reanuda a mitad de semana con el choque entre Puebla y Toluca, correspondiente al partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. El compromiso está programado para dar inicio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y tendrá como escenario la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Publicidad

La Franja busca aprovechar su condición de local para salir de la parte baja de la clasificación y darle una alegría a su afición en una fecha clave del calendario. Por su parte, los Diablos Rojos llegan con la meta clara de sumar tres puntos fuera de casa para no alejarse de la cima del campeonato y consolidarse como candidatos al título.

¿Qué canal transmite el partido en México?

Para la tranquilidad de los aficionados de ambos equipos, el duelo entre Camoteros y Choriceros contará con múltiples alternativas de transmisión tanto en televisión de paga como a través de servicios digitales. Las opciones para seguir las acciones completamente en vivo son las siguientes:

Televisión de paga: FOX Sports / ESPN.

FOX Sports / ESPN. Streaming online: Disney+ Premium / FOX One.

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Puebla llega a este enfrentamiento necesitado de regularidad tras haber registrado resultados divididos en sus compromisos más recientes. La escuadra camotera confía en hacer pesar la localía en la Angelópolis y ajustar sus líneas defensivas para contener el ataque rival.

Por su parte, el conjunto mexiquense atraviesa un momento positivo con un funcionamiento colectivo sólido que lo mantiene peleando en los primeros puestos de la tabla. El cuadro choricero apunta a imponer su volumen de juego desde los minutos iniciales para llevarse los tres puntos del Cuauhtémoc.

En sintesis

Puebla y Toluca disputan hoy el partido pendiente de la Jornada 7.

disputan hoy el partido pendiente de la Jornada 7. Estadio Cuauhtémoc alberga el juego a las 19:00 horas del centro de México.

alberga el juego a las 19:00 horas del centro de México. FOX Sports, ESPN y Disney+ transmiten en vivo el encuentro en México.