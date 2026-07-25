El día de hoy Antonio Mohamed decidió que Helinho no fuera de inicio para el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.

En pocos minutos arranca el Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca, ambos conjuntos consiguieron los últimos títulos de la Liga MX y ahora pelearán por este campeonato. Es por ello que ya se revelaron las alineaciones de los equipos, por lo que los Diablos Rojos llamaron la atención con la ausencia de Helinho en el cuadro titular.

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Helinho no juega el Campeón de Campeones

Para este duelo tan importante, Antonio Mohamed tomó la decisión de no contar con el futbolista que ha sido determinante. Y aunque para muchos es extraño, la realidad es que se ha convertido más en un elemento revulsivo para el “Turco” que jugador de inicio, por lo que podría funcionarle bien esta propuesta que tiene en este encuentro.

De acuerdo con lo visto en la victoria ante Chivas, fue hasta el segundo tiempo que decidió ingresarlo. Frente a Pumas con la derrota, fue de inicio, pero precisamente este duelo se había jugado en su mayoría con los jugadores que no suelen ir como titulares, por lo cual en esta ocasión por decisión táctica decidió dejarlo en la banca.

En síntesis

Cruz Azul y Toluca definen al Campeón de Campeones de la Liga MX.

definen al Campeón de Campeones de la Liga MX. Antonio Mohamed excluyó a Helinho del once titular por decisión táctica.

excluyó a del once titular por decisión táctica. Helinho jugó como suplente en el triunfo ante Chivas e inició contra Pumas.