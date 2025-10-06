Si hablamos de uno de los multicampeones en la Liga MX, no podemos dejar pasar a Julián Quiñones, quien consiguió levantar títulos con Atlas, Tigres y el Club América. El bicampeonato que logra con la escuadra rojinegra parecía quedar marcado en el memoria del jugador naturalizado mexicano, pero al parecer las cosas ya no son como antes y ahora otro de sus antiguos equipos le habría robado el corazón para que en un futuro vuelva a vestir su camiseta y pelear por una copa más.

Quiñones visita al América

Y es que el pasado sábado cuando el América se enfrentó a Santos, el actual jugador del Al-Qadisiya se hizo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes para alentar al equipo azulcrema. En los palcos se le vio junto a todos los lesionados del conjunto de Coapa; Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos y Sebastián Cáceres. Aunque la mayoría pensaba que estaba a propósito visitando a su exequipo, la realidad es que ante los juegos de la Selección Mexicana de la Fecha FIFA, el colombiano llegó a la Ciudad de México para unirse a la plantilla de Javier Aguirre.

Julián Quiñones visita al América en el Estadio Ciudad de los Deportes (Julián Quiñones)

¿Le hace el feo a Atlas y Tigres?

Fue aquí donde el propio Quiñones sostuvo una charla con Gibrán Araige de TUDN, en donde platicó su deseo de regresar al equipo azulcrema. Y es que de acuerdo con sus palabras, la cordialidad con la que siempre lo trató Emilio Azcárraga y lo obtenido con la escuadra lo ha hecho pensar en la posibilidad de que al terminar su contrato en Arabia Saudita pueda regresar a la Liga MX para vestir los colores de las Águilas: “Emilio habló conmigo antes de que me fuera y le prometí que voy a volver al América”, mencionó.

Han sido muchos los “guiños” que le ha hecho Quiñones tanto al América como a Atlas, pero tras estas declaraciones es muy probable que su retorno al futbol mexicano sea precisamente para formar parte de la plantilla tricampeona, sobre todo porque en cada oportunidad se le ha entregado al 100%. Sin embargo, hay que dejar en claro que aunque ahora no lo menciona, le tiene un gran amor al equipo rojinegro y con el regreso de Diego Cocca a la plantilla, una posibilidad podría presentársele y ahora sí decidir entre qué proyecto estará su futuro después del futbol árabe.

ver también ¿Ðedicado al Vasco Aguirre? Julián Quinones respondió con gol y mensaje tras desaire del DT de México

Quiñones en Selección

El momento que vive Julián con el Al-Qadisiya le ha permitido regresar también a la Selección Nacional y es que en la pasada convocatoria el Vasco Aguirre lo dejó fuera, pero hubo una serie de indirectas que mandó el jugador cada vez que anotaba con su actual conjunto. Cabe mencionar que de los cuatro partidos que va de esta temporada en la Primera División de Arabia, Quiñones ya suma tres anotaciones, por lo que su efectividad se sigue manteniendo y es por ello que tanto Atlas como América se pelearían por él, aunque por ahora los de Coapa tienen más oportunidad.