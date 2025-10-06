Este martes Gilberto Mora junto con la Selección Mexicana Sub 20 disputarán los Octavos de Final del Mundial de Chile, precisamente contra el anfitrión. El espectáculo que ha dado el jugador de Xolos de Tijuana, ha hecho que algunos equipos empiecen a preguntar por él y no sólo eso, sino que ya hay arriesgados que han comenzado a hacer ofertas tentadoras para el equipo fronterizo con la idea de que en cuanto cumpla los 18 años de edad puede llegar a sus escuadras como el refuerzo estrella que es.

La próxima semana, Gil estará cumpliendo 17 años, por lo que sólo será propiedad de Xolos un año más, estos meses le servirán al futbolista para comenzar a llenar el ojo de algunos clubes importantes con la finalidad de que le den un crecimiento a su talento y lleven su desarrollo futbolístico de la mejor manera. Y justo en esta etapa de eliminación del Mundial, ya hay un par de conjuntos que lanzaron una oferta por él, pero para el equipo de Sebastián Abreu no es suficiente para lo que podrían llegar a ganar si el futbolista se mantiene en este nivel.

Las ofertas que rechazaron por Gil Mora

De acuerdo con 365Scores la agente de Mora ya habría recibido estas dos ofertas, aunque no mencionan qué equipos lo buscaban se reveló que desde Portugal se estaban ofreciendo 6 millones de euros por el juvenil, mientras que en Inglaterra soltaban hasta 8MDE por el mexicano. Ambas fueron rechazadas desde el entorno de Gil y es que su desarrollo está en progreso y no son pocos los clubes que se han mostrado interesados, por lo que venderlo al primer postor y por menos de lo que están buscando no sería la opción más viable para el cuadro de la frontera.

La misma fuente revela que desde el conjunto de Tijuana se espera que llegue una oferta súper elevada, la cual llegaría hasta los 20 millones de euros, en caso de que un club llegue a dar esa cantidad que se está solicitando por él, estarían dispuestos a ceder hasta el 50% de la carta de Mora siempre y cuando sea después del Mundial. Aunque la contraoferta que proponen desde el equipo suena algo tentadora, hay que dejar en claro que sus posibilidades en un año mundialista con el equipo mayor podría aumentar, pese a que Javier Aguirre no lo ve en su plantilla.

Xolos rechaza ofertas por Gil Mora

No lo dejarán en la Liga MX

Ya quedó claro desde las entrañas del equipo que no están dispuestos a dejar ir a Mora a un conjunto de la Liga MX y no tanto por la competencia, sino porque ante lo que esperan recibir por él, es poco probable que alguno de los clubes de México estén dispuestos a pagar tal cantidad sobre todo cuando no hay un buen proceso dentro de inferiores para darle ese crecimiento. Además, el “Loco” Abreu sentenció en una entrevista con TUDN que no hay nada más que pueda aprender en el país, por lo que sí o sí el destino que tiene Mora es en Europa y en las últimas horas se podrá definir.