El Club de Futbol Monterrey transita horas de tensión en El Barrial, donde las sensaciones van desde la incertidumbre a la preocupación, pasando por el fastidio y la sed de revancha. Lo cierto es que la última goleada en contra sufrida en casa del Toluca caló hondo en todos y cada uno de quienes trabajan en el día a día de los ‘Rayados’.

Con la dolorosa derrota padecida en casa de los ‘Diablos Rojos’, no sólo le surgieron un mar de interrogantes, sino además, por ese resultado negativo perdió la posibilidad de ser líder en soledad del Torneo Apertura. De este modo, la amargura por no haberse llevado nada del ‘Infierno’ más que una vergonzosa caída, fue por duplicado.

Tras aquel tropiezo, Monterrey permitió que rivales duros como el propio Toluca o el América se prendiesen de lleno en la pelea por adueñarse de la cima. Sin embargo, no solo al ver la tabla de posiciones recibió malas noticias el equipo regio: en las últimas horas, llegó otra novedad preocupante a las instalaciones del conjunto albiazul.

Según la información destapada por Felipe Galindo, reconocido reportero seguidor de la campaña de Rayados, una figura corre serios riesgos de perderse el juego ante Santos Laguna: la Sultana del Norte recibirá a los ‘Guerreros’ el próximo sábado en el Gigante de Acero, pero podría hacerlo sin uno de sus futbolistas más destacados.

De acuerdo al corresponsal de Rayados, Sergio Canales se hizo estudios por una posible lesión, luego de sentir un fuerte dolor en el entrenamiento matutino. Producto de un golpe sufrido en el cruce ante Toluca, el español se encuentra con molestias y se sometió a una revisión médica para comprobar la gravedad de sus síntomas.

Monterrey podría perder a Sergio Canales ante Santos [Foto: Getty]

“Sergio Canales está en estos momentos en el hospital Zambrano, en el municipio de San Pedro Garza García, debido a una revisión médica. Me cuentan que al parecer es un golpe que le afectó del día de ayer, es algo que le incomodó hoy en la práctica y encendió las alarmas, por eso está aquí, hasta ahora no han mencionado situaciones extra desde el club, van a ver cuál es la gravedad…”, contó públicamente el reportero regio por medio de un informe para RG La Deportiva, desde el lugar de los hechos.

Este viernes será clave para saber si estará o no disponible Sergio Canales para el partido del sábado, pero si continúa con molestias, seguramente no sea arriesgado por Domenec Torrent y otro compañero ocupará su lugar. Un inconveniente que no estaba en los planes de nadie y que suma otro dolor de cabeza en una semana verdaderamente para el olvido para el CF Monterrey.