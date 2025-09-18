En el podcast Par de Tres, el ex árbitro profesional Francisco Chacón sorprendió a todos al confesar su afición por los Pumas desde su niñez. Recordó con emoción la Final del Clausura 2009 entre Universidad y Pachuca, señalando que, aunque fue árbitro de la ida, vivió esa victoria como propia: “No ganaron, ganamos”. Sin embargo, aclaró con una sonrisa: “Perdón, sí ganó Pumas”.

ver también ¿Cuál será la suma de dinero que Dani Alves deberá abonar a Pumas tras fallo del TAS?

Chacón destacó que, a pesar de su amor por el equipo universitario, su labor arbitral siempre fue imparcial. “Mi trabajo nunca estuvo influenciado por si era aficionado de algún equipo o no le agradaba otro”, aseguró.

Francisco Chacón dirigiendo en el futbol mexicano (Imago7)

Publicidad

Publicidad

Actualmente, como analista desde su retiro en 2019, se identifica con el “equipo de los árbitros”, manteniendo su objetividad profesional. Más allá de eso, Chacón no tuvo problemas en revelar que el equipo universitario era el club a que le iba desde niño.

ver también ‘Pikolín’ Palacios, leyenda de Pumas UNAM, destacó a Keylor Navas: “Es un portero histórico”

Los árbitros no suelen revelar a que equipo le van

Es común que futbolistas, entrenadores, árbitros y periodistas tengan una preferencia por un equipo desde jóvenes. Sin embargo, muchos eligen no revelar esta información mientras están activos en sus profesiones para evitar acusaciones de parcialidad.

A pesar de estos esfuerzos por mantener la neutralidad, en ocasiones, detalles sobre de que equipo son se filtran en redes sociales y ahí es justamente cuando terminan atacándolos. También, si en reiteradas ocasiones suelen beneficiar a un equipo, apuntan contra ellos.

Publicidad

Publicidad

La confesión de Chacón pone en evidencia que, detrás de la figura del árbitro imparcial, también existe un aficionado apasionado por el futbol y por su equipo. Aunque su rol es impartir justicia, su amor por Pumas siempre estará a pesar de que quizás haya perdido un poco esa pasión.