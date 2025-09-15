Keylor Navas ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al país. El portero tico ya ha sumado grandes actuaciones con Pumas UNAM, aunque está claro que el objetivo del exarquero del Real Madrid y del PSG es ganar un título con el club auriazul.

Uno de los porteros más recordados de los últimos tiempos en Pumas, y que logró salir campeón en varias oportunidades con la playera de los Felinos, es Miguel Alejandro Palacios, más conocido como ‘Pikolín’. El exarquero y actual entrenador ganó cinco títulos con el club auriazul.

Quizás esa cantidad de títulos es un número impensado para Keylor Navas, pero el tico tiene la calidad para ser importante en ese objetivo de coronarse. En este sentido, ‘Pikolín’ llenó de elogios al portero de Costa Rica a unos meses de su llegada a México.

“Es un gran portero, un portero histórico, ha llegado al mejor equipo de México y que disfrute. Que disfrute lo que es jugar en Pumas, defender esa portería y tener esa comunidad con la mejor afición”, expresó el exjugador y campeón con los Felinos en ESPN.

Keylor Navas viene de parar un penalti el viernes pasado en lo que fue la victoria por 4-1 de Pumas a Mazatlán por la octava jornada de la Liga MX. Además, el portero costarricense tuvo tres vallas invictas en seis de los partidos que disputó del Apertura 2025.

Toda la afición de Pumas está muy contenta con contar con Keylor Navas y Efraín Juárez ha llenado de elogios al tico en reiteradas ocasiones. ‘Pikolín’ Palacios no quiso ser menos y se sumó a los halagos que viene recibiendo el costarricense, quien sueña con coronarse en los Felinos.

Los títulos de ‘Pikolín’ Palacios en Pumas