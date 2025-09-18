Pumas confirmó este miércoles que ganó la disputa legal contra Dani Alves ante el TAS. La institución buscaba resarcirse tras la terminación del contrato del defensor brasileño en 2023, luego de que enfrentara un caso judicial en España por abuso sexual.

A comienzos de 2024, el club presentó formalmente la demanda ante el TAS con el objetivo de obtener el pago por los daños ocasionados. El tribunal falló a favor de la institución universitaria y determinó que el pago debía superar lo previamente establecido por la FIFA.

Según el comunicado oficial, Dani Alves deberá cubrir aproximadamente USD 5 millones, equivalentes a unos 87 millones 500 mil pesos mexicanos. Esta cifra responde a la cláusula de indemnización estipulada en su contrato. Además, Pumas exige un monto adicional por derechos de imagen que asciende a USD 1 millón 125 mil.

Sumando ambos montos que está pidiendo el equipo mexicano por la salida del histórico jugador con pasado en Barcelona, el brasileño debería desembolsar un total cercano a USD 6 millones 125 mil, sin contar la posible sanción que tendría por parte de la FIFA.

“El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1° de septiembre de 2025, fue notificado el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador Daniel Alves Da Silva”, escribieron en primer lugar.

Y agregaron: “El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”.

